Kybartų gyventojai tikina girdėję šūvius prieš įskrendant Rusijos orlaiviams: yra kelios versijos

TV3 Žinių kalbinti Kybartų gyventojai sako vakar girdėję virš galvos skraidančius karinius lėktuvus. Kol kas neaišku, ar tai buvo tyčinė rusų provokacija, ar tiesiog klaida pratybų metu.
Tiesa, rusų lėktuvai mūsų oro erdvėje ilgai neužsibuvo, netruko nė pusės minutės ir grįžo atgal į Kaliningradą.
Šalies premjerė sako, kad tokie atvejai netoleruojami, bet ramina tuos, kurie siūlo rusų lėktuvus numušinėti.
Daugiau apie tai – TV3 žinių reportaže.
Vykdė treniruotę Kaliningrade
Rusijos kariuomenės orlaivis IL-78, kuris degalais ore papildo kitus orlaivius, vakar treniravosi Kaliningrade, greta Lietuvos sienos.
Apie 18-ą valanda tiek IL-78, tiek ir naikintuvas Su-30 įskrido į Lietuvos oro erdvę ties Kybartais. Į Lietuvos gilumą orlaiviai įskrido apie 700 metrų.
Rusų skrydis buvo stebimas mūsų kariuomenės radaruose. Fiksavus oro erdvės pažeidimą, į orą buvo pakelti Šiauliuose dislokuoti ispanų kariai su naikintuvais „Eurofighter Typhoon“.
Rusai greitai apsisuko ir grįžo į Kaliningrado erdvę. Lietuvos teritorijoje jie išbuvo 18 sekundžių. TV3 Žinių Kybartuose kalbinti žmonės sako girdėję, kad vakar virš galvų skraidė kariniai lėktuvai.
„Girdėjau, bet sirgau, sakau, kas čia taip ūžia. Sirgau, turėjau temperatūros, negalėjau pažiūrėti“, – pasakojo kybartiškių pora.
Žmonės sako nieko blogo neįtarę ir svarstę, kad orlaiviai priklauso Lietuvos kariuomenei.
„Aš galvojau, kad mes nusipirkom jau tuos... Žadėjom pirkti lėktuvų, tik nežinau, kokių, ar naikintuvų, ar kur kareiviai su parašiutais šoka. Tie mūsų „Spartanai“ jau seni, naujų reik nusipirkti“, – teigė kitas kybartiškis.
Išgąsdino šūvių garsas
Kiti pasienio miesto gyventojai esą netgi girdėję šūvius.
„Lėktuvų negirdėjau, tik labai šaudymas buvo, kaip iš automato toks garsas. Ryte kelis kartus netgi buvo. Šaudė, šaudė, sakau, kas čia kur šaudo. Tikrai girdėjosi, kaip iš automato toks garsas“, – įspūdžiais dalinosi kita kybartiškė.
Tiesa, dėl debesų danguje, nuo žemės plika akimi orlaivių nesimatė. Juos fiksavo tik kariškiai radaruose.
„Nefiksavo mūsų pareigūnai oro erdvės pažeidimų, bent jau vizualiai nebuvo matoma <...>. Judėjimo, ypatingo judėjimo, arba aktyvumo prie valstybės sienos taip pat nebuvo užfiksuota“, – teigė Pasieniečių vadas Rustamas Liubajevas.
Ar ispanai vizualiai matė rusų lėktuvus, ar prie mūsų sienos jų buvo ir daugiau – neaišku. Lietuvos kariuomenė pranešė apie faktą, bet atsakyti į papildomus klausimus nesutiko.
„Tarnybos parodė, kad čia ir dabar imasi griežtų sprendimų, ir tas incidentas, kuris įvyko, atskleidė, kad mes pasirengę. NATO naikintuvai tą pačią sekundę buvo pakelti, patruliavo, prižiūrėjo oro erdvę, ne tik užtikrindami saugumą, bet ir siųsdami signalą, kad mes tokių dalykų netoleruosime“, – sakė premjerė Inga Ruginienė.
Sureagavo Vokietijos kancleris
Ar rusų naikintuvas buvo ginkluotas, Vidaus reikalų ministras tikino tokios informacijos neturintis.
„Neturime tokių duomenų, galbūt ir nėra skirtumo, jis ginkluotas ar neginkluotas, yra pats faktas, kad pažeidimas buvo fiksuotas“, – aiškino Vidaus reikalų ministras Vladislav Kondratovič.
Apie incidentą paskelbė ir tarptautinė žiniasklaida, sureagavo ir Vokietijos kancleris Friedrichas Merzas. Jis pareiškė, kad toks rimtas oro erdvės pažeidimas neatsitiko netyčia, sakydamas, kad pažeidimas specialiai padarytas tuo metu, kai Briuselyje Europos šalių lyderiai tarėsi dėl paramos Ukrainai.
„Kol kas anksti teigti vieną arba kitą versiją, kariuomenė daro ekspertinį vertinimą, viena iš versijų, kad tai galėjo būti tyčinis, kita versija, galbūt tai klaida atliekant mokymus, manevrus“, – teigė V. Kondratovič.
Anot Vidaus reikalų ministro, nereikėtų skubėti atmesti ir versijos, kad rusų kariai tiesiog pajuto, ką reiškia Kaliningrade blokuojami GPS signalai, saugantys nuo dronų išpuolių.
„Žinant Kaliningrado srities specifiką ir dabartinę situaciją, ypač pati Rusijos pusė taiko trukdžiams organizuoti GPS tinklams, ten galėjo būti visko, gali būti patys užsirovė ant savo padaryto tokio veiksmo“, – spėliojo Vidaus reikalų ministras.
Griežtai apie šį įvykį pasisakė ir Lietuvos prezidentas Gitanas Nausėda.
„Smerkiame Rusijos veiksmus ir karinių lėktuvų įsiveržimą į mūsų oro erdvę. Matome, kad pastaruoju metu šių incidentų tik daugėja. Ne tiktai Lietuvoje. Be abejo, kad tai yra grubus tarptautinės teisės ir mūsų oro erdvės pažeidimas. Nereaguoti mes negalime“, – sakė G. Nausėda.
