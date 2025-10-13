Kalendorius
Spalio 13 d., pirmadienis
Vilnius +8°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
5
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Ukraina siunčia žinią po Rusijos provokacijų: pasirengusi padėti Europai gintis nuo dronų

2025-10-13 16:23 / šaltinis: ELTA
2025-10-13 16:23

Po ES ir NATO oro erdvėje įvykusių incidentų, susijusių su iš Rusijos atskridusiomis bepilotėmis skraidyklėmis, Ukraina yra pasirengusi perduoti savo kovinę patirtį Europos šalims.

Sybiha po derybų su JAV atskleidė Ukrainos poziciją: „Esame pasirengę tolesniems žingsniams“ (nuotr. SCANPIX)
27

Po ES ir NATO oro erdvėje įvykusių incidentų, susijusių su iš Rusijos atskridusiomis bepilotėmis skraidyklėmis, Ukraina yra pasirengusi perduoti savo kovinę patirtį Europos šalims.

REKLAMA
5

Apie tai Ukrainos užsienio reikalų ministras Andrijus Sybiha pranešė Kijeve surengtame susitikime su ES vyriausiąja įgaliotine užsienio reikalams ir saugumo politikai Kaja Kallas.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Anot A. Sybihos, turint omenyje daugybę incidentų, kai Rusijos bepiločiai orlaiviai pažeidė ES ir NATO oro erdvę, Europos Sąjungai reikia Ukrainos kovinės patirties.

REKLAMA
REKLAMA

Karas Ukrainoje. 2025-ųjų spalis
(27 nuotr.)
(27 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Karas Ukrainoje. 2025-ųjų spalis

„Rusija siekia įbauginti, susilpninti ir suskaldyti Europą. Mūsų atsakas turi būti priešingas: daugiau ryžto, stiprybės ir vienybės. Esame pasirengę ir norime kartu stiprinti saugumą ir oro gynybą, kurti integruotą Europos gynybos sistemą“, – sakė Ukrainos užsienio reikalų ministras.

Ukraina yra pasirengusi perduoti savo patirtį

Ukrainos vyriausiasis diplomatas teigė, kad Ukraina yra pasirengusi ir nori perduoti savo patirtį.

ES vyriausioji įgaliotinė užsienio reikalams ir saugumo politikai K. Kallas su darbo vizitu į Kyjivą atvyko pirmadienį.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Kremliaus atsakas dėl dronų virš Vokietijos: „Europiečiai savo kailiu patiria, ką reiškia karo pavojus“ (nuotr. SCANPIX)
Kremliaus atsakas dėl dronų virš Vokietijos: „Europiečiai savo kailiu patiria, ką reiškia karo pavojus“ (22)
F-16 (nuotr. SCANPIX)
Lenkija pakėlė į orą 6 naikintuvus F-16: ruošiamasi pasitikti rusų dronus, skelbia UNIAN (36)
Viktoras Orbanas (nuotr. SCANPIX)
„Apnuodytas Rusijos propaganda“: Ukraina atkirto Orbanui po jo pareiškimo apie dronus (28)
„Rusijos tikslai neapsiriboja Ukraina“ – Lenkijos gynybos ministras įvardijo, kas gresia Europai (nuotr. Martin Schoeller)
„Rusijos tikslai neapsiriboja Ukraina“ – Lenkijos gynybos ministras įvardijo, kas gresia Europai (9)

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
Cha
Cha
2025-10-13 16:44
Ukronaciai savęs neapgina, apgins jie matai Europą.
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (5)
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų