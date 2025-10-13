Ukraina siunčia žinią po Rusijos provokacijų: pasirengusi padėti Europai gintis nuo dronų

Apie tai Ukrainos užsienio reikalų ministras Andrijus Sybiha pranešė Kijeve surengtame susitikime su ES vyriausiąja įgaliotine užsienio reikalams ir saugumo politikai Kaja Kallas.
Anot A. Sybihos, turint omenyje daugybę incidentų, kai Rusijos bepiločiai orlaiviai pažeidė ES ir NATO oro erdvę, Europos Sąjungai reikia Ukrainos kovinės patirties.
„Rusija siekia įbauginti, susilpninti ir suskaldyti Europą. Mūsų atsakas turi būti priešingas: daugiau ryžto, stiprybės ir vienybės. Esame pasirengę ir norime kartu stiprinti saugumą ir oro gynybą, kurti integruotą Europos gynybos sistemą“, – sakė Ukrainos užsienio reikalų ministras.
Ukraina yra pasirengusi perduoti savo patirtį
Ukrainos vyriausiasis diplomatas teigė, kad Ukraina yra pasirengusi ir nori perduoti savo patirtį.
ES vyriausioji įgaliotinė užsienio reikalams ir saugumo politikai K. Kallas su darbo vizitu į Kyjivą atvyko pirmadienį.
