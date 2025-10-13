Kalendorius
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

ES užsienio politikos vadovė Kallas atvyko į Kyjivą

2025-10-13 11:04 / šaltinis: ELTA
2025-10-13 11:04

Europos Sąjungos (ES) diplomatijos vadovė Kaja Kallas pirmadienį atvyko į Kyjivą pokalbių dėl finansinės ir karinės paramos.

Kaja Kallas BNS Foto

Europos Sąjungos (ES) diplomatijos vadovė Kaja Kallas pirmadienį atvyko į Kyjivą pokalbių dėl finansinės ir karinės paramos.

0

„Šiandien esu Kyjive pokalbių dėl finansinės ir karinės paramos, Ukrainos energetikos sektoriaus saugumo ir Rusijos patraukimo atsakomybėn už karo nusikaltimus“, – socialiniame tinkle X parašė K. Kallas.

Ji pridūrė, kad ukrainiečiai įkvepia pasaulį savo drąsa, o jų atsparumas reikalauja tolesnės Europos paramos. 

Į Ukrainos sostinę atvykusią K. Kallas traukinių stotyje pasveikino Ukrainos užsienio reikalų ministras Andrijus Sybiha.

Anksčiau K. Kallas pareiškė, kad Ukrainos partnerės privalo pasinaudoti savo įtaka ir didinti spaudimą Rusijai, kad karas būtų nedelsiant nutrauktas.

