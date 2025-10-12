Kalendorius
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Fronte – daugkartinio galiūnų sporto čempiono mirtis

2025-10-12 12:56
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: ELTA aut.
2025-10-12 12:56

Kaudamasis fronte žuvo keturiskart Ukrainos galiūnų daugiakovės čempionas ir šalies rekordininkas Pavlas Iščenka, pranešė  portalas „Sport.ua“.

Karas Ukrainoje (nuotr. SCANPIX)

3

Sporto bendruomenė gavo dar vieną tragišką žinią iš fronto. Keturiskart Ukrainos galiūnų daugiakovės varžybų čempionas ir Ukrainos rekordininkas Pavlas Iščenka žuvo kare su rusais, vykdydamas kovinę užduotį“, – teigiama pranešime.

Prieš pereidamas prie galiūnų sporto, Hostomelyje gimęs P. Iščenka yra pelnęs pasaulio ir Europos sunkumų kilnojimo čempiono titulus.

Sportinės karjeros metu jis dirbo ir treneriu.

P. Iščenka laimėjo visus Ukrainos galiūnų daugiakovės turnyrus, surengtus jau prasidėjus karui –  2022 m., 2023 m., 2024 m. ir šiemet.

 

