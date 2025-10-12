Fronte – daugkartinio galiūnų sporto čempiono mirtis

„Sporto bendruomenė gavo dar vieną tragišką žinią iš fronto. Keturiskart Ukrainos galiūnų daugiakovės varžybų čempionas ir Ukrainos rekordininkas Pavlas Iščenka žuvo kare su rusais, vykdydamas kovinę užduotį“, – teigiama pranešime.
Prieš pereidamas prie galiūnų sporto, Hostomelyje gimęs P. Iščenka yra pelnęs pasaulio ir Europos sunkumų kilnojimo čempiono titulus.
Sportinės karjeros metu jis dirbo ir treneriu.
P. Iščenka laimėjo visus Ukrainos galiūnų daugiakovės turnyrus, surengtus jau prasidėjus karui – 2022 m., 2023 m., 2024 m. ir šiemet.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!