TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Po Rusijos išpuolio – Ukraina kreipiasi pagalbos: „Reikia išteklių, kad išgyventume žiemą“

2025-10-03 21:23 / šaltinis: tv3.lt
2025-10-03 21:23

Po didžiausio Rusijos smūgio Ukrainos dujų gavybos infrastruktūrai užsienio reikalų ministras Andrijus Sybiha kreipėsi į tarptautinius partnerius, ragindamas stiprinti paramą Kyjivui. Pasak jo, Rusija dar kartą bando panaudoti šaltį kaip ginklą prieš Ukrainos tautą, todėl šaliai būtina papildoma oro gynyba ir energetinė pagalba artėjant žiemai.

Andrijus Sybiha (nuotr. SCANPIX)
39

Po didžiausio Rusijos smūgio Ukrainos dujų gavybos infrastruktūrai užsienio reikalų ministras Andrijus Sybiha kreipėsi į tarptautinius partnerius, ragindamas stiprinti paramą Kyjivui. Pasak jo, Rusija dar kartą bando panaudoti šaltį kaip ginklą prieš Ukrainos tautą, todėl šaliai būtina papildoma oro gynyba ir energetinė pagalba artėjant žiemai.

5

Atsižvelgdamas į Rusijos apšaudymus, A. Sybiha pareiškė, kad Rusija „vėl bando panaudoti šaltį kaip ginklą savo genocidiniame kare prieš Ukrainos tautą“.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Ukrainai reikia papildomų priešlėktuvinės gynybos sistemų, kad būtų apsaugota energetikos sistema, taip pat toli siekiančių ginklų, galinčių sunaikinti Rusijos teroro priemones“, – rašė jis.

Užsienio reikalų ministras taip pat pabrėžė, jog Ukrainai nedelsiant reikia papildomos energetinės pagalbos – „visų pirma papildomų energijos išteklių, kad šalis galėtų išgyventi ketvirtą karo žiemą visapusiškos Rusijos agresijos sąlygomis“.

„Pagaliau atėjo laikas sukurti bendrą Europos oro skydą – bendromis Ukrainos ir Europos partnerių pastangomis“, – paragino A. Sybiha.

Karas Ukrainoje. 2025-ųjų rugsėjis
(39 nuotr.)
(39 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Karas Ukrainoje. 2025-ųjų rugsėjis

Rusai surengė didžiulę ataką prieš Ukrainos dujų gavybos infrastruktūrą

Penktadienio naktį rusai surengė didžiausią ataką prieš Ukrainos dujų gavybos infrastruktūrą, panaudodami 35 raketas ir 60 dronų. Dėl šio išpuolio buvo sugadinta didelė dalis objektų, įskaitant ir kritinius, rašo „Evropeiskaja pravda“.

Estijos žvalgyba mano, kad artėjant žiemos laikotarpiui Rusija greičiausiai suintensyvins smūgius prieš kritinę Ukrainos energetikos infrastruktūrą, siekdama padaryti kuo didesnę žalą civiliams gyventojams.

