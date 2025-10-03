Po Rusijos išpuolio – Ukraina kreipiasi pagalbos: „Reikia išteklių, kad išgyventume žiemą“

Atsižvelgdamas į Rusijos apšaudymus, A. Sybiha pareiškė, kad Rusija „vėl bando panaudoti šaltį kaip ginklą savo genocidiniame kare prieš Ukrainos tautą“.
„Ukrainai reikia papildomų priešlėktuvinės gynybos sistemų, kad būtų apsaugota energetikos sistema, taip pat toli siekiančių ginklų, galinčių sunaikinti Rusijos teroro priemones“, – rašė jis.
Užsienio reikalų ministras taip pat pabrėžė, jog Ukrainai nedelsiant reikia papildomos energetinės pagalbos – „visų pirma papildomų energijos išteklių, kad šalis galėtų išgyventi ketvirtą karo žiemą visapusiškos Rusijos agresijos sąlygomis“.
„Pagaliau atėjo laikas sukurti bendrą Europos oro skydą – bendromis Ukrainos ir Europos partnerių pastangomis“, – paragino A. Sybiha.
Rusai surengė didžiulę ataką prieš Ukrainos dujų gavybos infrastruktūrą
Penktadienio naktį rusai surengė didžiausią ataką prieš Ukrainos dujų gavybos infrastruktūrą, panaudodami 35 raketas ir 60 dronų. Dėl šio išpuolio buvo sugadinta didelė dalis objektų, įskaitant ir kritinius, rašo „Evropeiskaja pravda“.
Estijos žvalgyba mano, kad artėjant žiemos laikotarpiui Rusija greičiausiai suintensyvins smūgius prieš kritinę Ukrainos energetikos infrastruktūrą, siekdama padaryti kuo didesnę žalą civiliams gyventojams.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!