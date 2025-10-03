Macronas pasidalijo žinia apie žurnalisto žūtį Ukrainoje: apkaltino Rusiją

„Su dideliu liūdesiu sužinojau“ apie Antoni Lallicano mirtį, jis tapo „Rusijos dronų atakos auka“, parašė Prancūzijos prezidentas socialiniame tinkle „X“ tuo metu, kai įtampa tarp Rusijos ir Europos šalių sparčiai didėja.
Sužeistas ir ukrainiečių žurnalistas
Apie prancūzų fotožurnalisto žūtį kiek anksčiau pranešė Europos ir Tarptautinė žurnalistų federacijos bei Prancūzijos nacionalinė žurnalistų sąjunga.
Per tą pačią ataką, kaip pranešama, buvo sužeistas ukrainiečių žurnalistas Heorhijus Ivančenka.
Abu žurnalistai, kaip teigiama, vilkėjo apsaugines liemenes su užrašu „Press“ (angl. spauda).
