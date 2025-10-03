Kalendorius
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Macronas pasidalijo žinia apie žurnalisto žūtį Ukrainoje: apkaltino Rusiją

2025-10-03 21:00 / šaltinis: BNS
2025-10-03 21:00

Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas apkaltino Rusiją dėl prancūzų fotožurnalisto, kuris penktadienį žuvo per dronų smūgį, kai vykdė užduotį Rytų Ukrainos Donbaso srityje, nužudymo.

Macronas neatmeta galimybės numušti oro erdvę pažeidusius Rusijos orlaivius (nuotr. SCANPIX)

Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas apkaltino Rusiją dėl prancūzų fotožurnalisto, kuris penktadienį žuvo per dronų smūgį, kai vykdė užduotį Rytų Ukrainos Donbaso srityje, nužudymo.

3

„Su dideliu liūdesiu sužinojau“ apie Antoni Lallicano mirtį, jis tapo „Rusijos dronų atakos auka“, parašė Prancūzijos prezidentas socialiniame tinkle „X“ tuo metu, kai įtampa tarp Rusijos ir Europos šalių sparčiai didėja.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Sužeistas ir ukrainiečių žurnalistas

Apie prancūzų fotožurnalisto žūtį kiek anksčiau pranešė Europos ir Tarptautinė žurnalistų federacijos bei Prancūzijos nacionalinė žurnalistų sąjunga.

Per tą pačią ataką, kaip pranešama, buvo sužeistas ukrainiečių žurnalistas Heorhijus Ivančenka.

Abu žurnalistai, kaip teigiama, vilkėjo apsaugines liemenes su užrašu „Press“ (angl. spauda).

