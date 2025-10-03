Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Ukrainoje dronas pražudė prancūzą: ataka nusinešė fotožurnalisto gyvybę

2025-10-03 20:22 / šaltinis: ELTA
2025-10-03 20:22

Penktadienį Rytų Ukrainos Donbaso regione per drono smūgį žuvo prancūzas fotožurnalistas, pranešė dvi žiniasklaidos sąjungos. 

Ukrainoje dronas pražudė prancūzą: ataka nusinešė fotožurnalisto gyvybę (nuotr. SCANPIX) tv3.lt fotomontažas
Žuvo į komandiruotę Donbase pasiųstas prancūzas fotožurnalistas Antoni Lallicanas, pranešė Europos ir Tarptautinė žurnalistų federacijos bei Prancūzijos žurnalistų sąjunga. 

Karas Ukrainoje. 2025-ųjų rugsėjis
(39 nuotr.)
(39 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Karas Ukrainoje. 2025-ųjų rugsėjis

Pranešta, kad per tą pačią ataką buvo sužeistas Ukrainos žurnalistas Heorgijus Ivančenka. Teigiama, kad abu vilkėjo apsaugines liemenes su užrašu „Press“ („Žurnalistai“).

Putino „daugiapolio pasaulio“ vizija: Kyjive – neregėta ataka (nuotr. SCANPIX) tv3.lt fotomontažas
Vos grįžęs iš Pekino Putinas pasiraitojo rankoves: JAV jau raginama „sustabdyti šį melagį ir žudiką“ (13)

