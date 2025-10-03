Ukrainoje dronas pražudė prancūzą: ataka nusinešė fotožurnalisto gyvybę

Žuvo į komandiruotę Donbase pasiųstas prancūzas fotožurnalistas Antoni Lallicanas, pranešė Europos ir Tarptautinė žurnalistų federacijos bei Prancūzijos žurnalistų sąjunga.
Karas Ukrainoje. 2025-ųjų rugsėjis (nuotr. SCANPIX)
Okupantai Sumuose atakavo mokyklą
Pranešta, kad per tą pačią ataką buvo sužeistas Ukrainos žurnalistas Heorgijus Ivančenka. Teigiama, kad abu vilkėjo apsaugines liemenes su užrašu „Press“ („Žurnalistai“).
