Ukrainiečiai išreiškė savo poziciją: pasisako už kovą iki pergalės ir netiki taika su agresore

73,9 proc. apklaustų ukrainiečių tiki Ukrainos pergale kare su Rusija. Tokie duomenys pateikiami apklausoje, kurią 2025 m. rugsėjo mėn. atliko Razumkovo centras.
39,9 proc. respondentų teigė, kad tikrai tiki Ukrainos pergale, dar 34 proc. atsakė „greičiau taip“. Tuo metu 11,4 proc. mano „greičiau ne“, o 4,5 proc. visai netiki pergale. 10,2 proc. respondentų į šį klausimą negalėjo atsakyti.
Ukrainiečiai įsitikinę: net po taikos sutarties Rusija nesustos
Į klausimą „Kokias sąlygas laikote minimaliomis, būtinomis taikos susitarimui su Rusija sudaryti?“ 28,2 proc. atsakė, kad tai – Ukrainos išlaisvinimas pagal 1991 m. sienas. 31,8 proc. nurodė Ukrainos išlaisvinimą nuo Rusijos kariuomenės pagal 2022 m. vasario 24 d. sienas, 20,7 proc. mano, kad reikėtų nustatyti sieną pagal fronto liniją, o 6,2 proc. mano, jog įmanoma visiškai išvesti Ukrainos kariuomenę iš keturių regionų – Donecko, Luhansko, Chersono ir Zaporižios. 13,1 proc. respondentų neturėjo nuomonės.
Jei karo pabaiga priklausytų nuo apklaustųjų, derybose su Rusija jie būtų pasirengę tam tikriems kompromisams: 8,1 proc. sutiktų atsisakyti dalies Ukrainos teritorijų, 10,1 proc. – proeuropietiško Ukrainos vystymosi kelio.
Tuo tarpu 62,3 proc. pareiškė, kad nėra pasirengę nusileisti nė vienu iš šių klausimų. 19,5 proc. respondentų negalėjo atsakyti.
Be to, 64,2 proc. apklaustųjų mano, kad net jei Ukraina ir Rusija pasirašytų taikos sutartį, agresorė vis tiek pažeistų susitarimus ir vėl užpultų Ukrainą, kai tik tam atsirastų palanki proga.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!