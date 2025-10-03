Kalendorius
TV3 naujienos > Užsienis > Rusija

Rusijoje sudužo lėktuvas: žuvo pilotai

2025-10-03 18:22 / šaltinis: tv3.lt
2025-10-03 18:22

Penktadienį atokioje Sibiro Krasnojarsko srities vietovėje sudužo mažas lėktuvas, žuvo abu pilotai, pranešė Rusijos valdžios institucijos, rašoma „The Moscow Times“.

Rusijoje sudužo lėktuvas: žuvo pilotai (nuotr. Telegram)

Penktadienį atokioje Sibiro Krasnojarsko srities vietovėje sudužo mažas lėktuvas, žuvo abu pilotai, pranešė Rusijos valdžios institucijos, rašoma „The Moscow Times".

0

Regioninės aviakompanijos „Borus Airlines“ eksploatuojamas „Antonov An-2“ lėktuvas sudužo apie 17 val. vietos laiku.

„Avarijoje žuvo du pilotai, lėktuvas buvo sunaikintas“, – teigiama Rusijos Tarpvalstybinio aviacijos komiteto (MAK) pranešime.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Įvykį klasifikavo kaip „katastrofą“

Rusijos civilinės aviacijos priežiūros institucija šį įvykį klasifikavo kaip „katastrofą“ ir nurodė, kad vietos pareigūnai padės MAK atlikti tyrimą.

Vakarų Sibiro transporto prokuratūra taip pat pradėjo tyrimą dėl galimų aviacijos saugos taisyklių pažeidimų.

Avarijos priežastis kol kas nenustatyta.

