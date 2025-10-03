Rusijoje sudužo lėktuvas: žuvo pilotai

Regioninės aviakompanijos „Borus Airlines“ eksploatuojamas „Antonov An-2“ lėktuvas sudužo apie 17 val. vietos laiku.
„Avarijoje žuvo du pilotai, lėktuvas buvo sunaikintas“, – teigiama Rusijos Tarpvalstybinio aviacijos komiteto (MAK) pranešime.
Įvykį klasifikavo kaip „katastrofą“
Rusijos civilinės aviacijos priežiūros institucija šį įvykį klasifikavo kaip „katastrofą“ ir nurodė, kad vietos pareigūnai padės MAK atlikti tyrimą.
Vakarų Sibiro transporto prokuratūra taip pat pradėjo tyrimą dėl galimų aviacijos saugos taisyklių pažeidimų.
Avarijos priežastis kol kas nenustatyta.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!