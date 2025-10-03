Putino draugas paleido fantaziją: apkaltino Vakarus kuriant virusą su planu išnaikinti dalį žmonijos

Mokslininkas teigė, kad Vakarų šalys neva planuoja išleisti mirtiną virusą, siekdamos sumažinti žmonių skaičių Žemėje.
Rusų mokslininkas: Vakarai išleis mirtiną virusą
Jis taip pat tvirtino, kad Vakarai naudoja LGBT ir „bevaikiškumo“ ideologijas, siekdami mažinti gyventojų skaičių, nes robotai netrukus galės dirbti geriau ir efektyviau už žmones.
„Vakarai... supranta, kad didžiulis skaičius žmonių tampa nereikalingi. Jie pradėjo ruoštis gyventojų skaičiaus mažinimui. Jie įvedė LGBT programą, o tiems, kurie su ja nesutiko, pasiūlė antrą variantą – šeimą be vaikų. Tai veikia puikiai. Per vieną ar dvi kartas jų giminės nebeturės tęstinumo. Liks tik nedidelė elito grupė, kuri jiems iš tiesų reikalinga“, – sakė jis forumo metu.
Pasak M. Kovalčiuko, žmonės taip pat bus naikinami „biologiniais ginklais“.
„O likusieji – žmonės, kurių jie net nelaiko žmonėmis – bus sunaikinti biologiniais ginklais. Virusas ar kažkas panašaus, kurio mirtingumas siekia 90 procentų, juos išnaikins“, – sakė jis.
LGBT – grėsmė Rusijos ateičiai
Kremlius uždraudė tiek LGBT teisių propagavimą, tiek bet kokį vaiko neturėjimo privalumų vaizdavimą, laikydamas juos grėsme Rusijos ateičiai.
Taip pat Kremlius neseniai paskelbė „tarptautinį satanizmo judėjimą“ teroristine organizacija. Tiesa, toks judėjimas net neegzistuoja. Rusijos prezidentas ir jo sąjungininkai kova su satanizmu vadina tiek karą Ukrainoje, tiek vakarietišką LGBT draugišką politiką.
Forumą atidarė Sergejus Kirijenka, buvęs ministras pirmininkas, kuris mokytojams sakė, kad jie yra atsakingi ne tik už Rusijos vaikų švietimą, bet ir už jų įsitikinimų formavimą.
„Tai, kuo tiki jūsų mokiniai ir apie ką jie svajoja, lems ne tik jų likimą ir laimę, bet ir mūsų šalies sėkmę bei ateitį“, – sakė jis tūkstančiui mokytojų iš visos Rusijos.
M. Kovalčiukas forume taip pat pareiškė, kad Rusija turi saugotis tariamų Vakarų sąmokslų, primindamas mokytojams, kad vieninteliai jų šalies draugai „yra armija ir laivynas“.
Mokslininkų bandymai stabdyti senėjimo procesą
Kalbama, kad praėjusiais metais M. Kovalčiukas esą įsakė Rusijos mokslininkams paspartinti senėjimo stabdymo priemonių tyrimus, įskaitant 3D biospausdinimą – naują technologiją, kuri, kaip tikisi mokslininkai, vieną dieną leis gydytojams „spausdinti“ organus pagal poreikį. Jis taip pat prižiūri valstybės remiamą genetikos tyrimų programą, kurioje dalyvauja endokrinologė ir V. Putino vyriausioji dukra Marija Voroncova.
V. Putinas, kuris spalio 7 d. švęs 73-iąjį gimtadienį, praėjusį mėnesį Kinijoje, aptardamas su prezidentu Xi amžino gyvenimo galimybes, minėjo šiuos tyrimus.
Rusijos pareigūnai šventai tiki sąmokslo teorijomis
Rusijos prezidentas ir jo sąjungininkai per pastaruosius keletą metų parodė tendenciją tikėti nepagrįstomis sąmokslo teorijomis. Rusijos lyderis anksčiau yra minėjęs, kad buvusi JAV valstybės sekretorė Madeleine Albright teigė, jog yra „nesąžininga“, kad Rusijai priklauso visas Sibiras.
Nėra jokių įrašų, kuriuose būtų užfiksuota, kad M. Albright kada nors būtų pasakiusi tokį komentarą.
Pasirodo, šaltinis, iš kurio kilo šis teiginys, buvo „The Moscow Times“ laikraštyje aprašytas „minties skaitymo eksperimentas“, kurį 1999 m. atliko Kremliaus Federalinė apsaugos tarnyba. Borisas Ratnikovas, buvęs saugumo tarnybos atsargos generolas majoras, žurnalistams papasakojo, kad Rusijos ekstrasensai žiūrėjo į M. Albright nuotrauką tam, kad „išgautų šią informaciją“.
