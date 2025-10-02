Putinas prakalbo ape Rusijos atsaką Europai: „Atidžiai stebime militarizaciją“

„Atidžiai stebime didėjančią Europos militarizaciją“, – Pietų Rusijoje vykstančiame užsienio politikos forume sakė jis.
„Rusijos atsakomosios priemonės neužtruks. Atsakas į tokias grėsmes bus labai reikšmingas“, – pridūrė Kremliaus šeimininkas.
Kalbėdamas Valdajaus forume, Putinas atrodė nervingas ir išmuštas iš vėžių. Kotletai jo veiduose net šokinėjo.