Putinas meta iššūkį Vakarams: „Be mūsų – jokios pasaulinės pusiausvyros“

V. Putinas teigia, kad, jo nuomone, tarptautinės sankcijos, įvestos dėl karo Ukrainoje, nesugebėjo palaužti Rusijos, kuri, anot jo, „parodė didžiausią atsparumą“.
„Mes didžiuojamės tuo – didžiuojamės Rusija, savo žmonėmis ir ginkluotosiomis pajėgomis“, – sakė jis.
Karas Ukrainoje. 2025-ųjų rugsėjis (nuotr. SCANPIX)
Karas Ukrainoje. 2025-ųjų rugsėjis (nuotr. SCANPIX)
Karas Ukrainoje. 2025-ųjų rugsėjis (nuotr. SCANPIX)
Karas Ukrainoje. 2025-ųjų rugsėjis (nuotr. SCANPIX)
Karas Ukrainoje. 2025-ųjų rugsėjis (nuotr. SCANPIX)
Karas Ukrainoje. 2025-ųjų rugsėjis (nuotr. SCANPIX)
Karas Ukrainoje. 2025-ųjų rugsėjis (nuotr. SCANPIX)
Karas Ukrainoje. 2025-ųjų rugsėjis (nuotr. SCANPIX)
Karas Ukrainoje. 2025-ųjų rugsėjis (nuotr. SCANPIX)
Karas Ukrainoje. 2025-ųjų rugsėjis (nuotr. SCANPIX)
Karas Ukrainoje. 2025-ųjų rugsėjis (nuotr. SCANPIX)
Rusų ataka Ukrainoje (nuotr. SCANPIX)
Rusų ataka Ukrainoje (nuotr. SCANPIX)
Rusų ataka Ukrainoje (nuotr. SCANPIX)
Rusų ataka Ukrainoje (nuotr. SCANPIX)
Rusų ataka Ukrainoje (nuotr. SCANPIX)
Rusų ataka Ukrainoje (nuotr. SCANPIX)
Rusų ataka Ukrainoje (nuotr. SCANPIX)
Rusų ataka Ukrainoje (nuotr. SCANPIX)
Rusų ataka Ukrainoje (nuotr. SCANPIX)
Karas Ukrainoje (nuotr. SCANPIX)
Karas Ukrainoje (nuotr. SCANPIX)
Karas Ukrainoje (nuotr. SCANPIX)
Karas Ukrainoje (nuotr. SCANPIX)
Karas Ukrainoje (nuotr. SCANPIX)
Karas Ukrainoje (nuotr. SCANPIX)
Karas Ukrainoje (nuotr. SCANPIX)
Karas Ukrainoje (nuotr. SCANPIX)
Okupantai Sumuose atakavo mokyklą
Okupantai Sumuose atakavo mokyklą
Okupantai Sumuose atakavo mokyklą
Okupantai Sumuose atakavo mokyklą
Okupantai Sumuose atakavo mokyklą
Okupantai Sumuose atakavo mokyklą
Okupantai Sumuose atakavo mokyklą
Okupantai Sumuose atakavo mokyklą
Rusai atakavo Charkivą (nuotr. Telegram)
Rusai atakavo Charkivą (nuotr. Telegram)
Rusai atakavo Charkivą (nuotr. Telegram)
Pasak jo, daugiapoliame pasaulyje neįmanoma pasiekti „pasaulinės pusiausvyros“ be Rusijos pritarimo.
Vis dėlto, pridūrė V. Putinas, kai kurie „vis dar atkakliai siekia strateginės pergalės prieš Maskvą“, rašo „Sky News“.
Šaltinis:
tv3.lt
REKLAMA