  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Užsienis > Rusija

Putinas meta iššūkį Vakarams: „Be mūsų – jokios pasaulinės pusiausvyros“

2025-10-02 18:54 / šaltinis: tv3.lt
2025-10-02 18:54

Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas pareiškė, kad pasaulyje neįmanoma pasiekti „pusiausvyros“ be Rusijos vaidmens. Pasak jo, Vakarų įvestos sankcijos dėl karo Ukrainoje nepalaužė šalies, o Maskva, anot prezidento, „parodė didžiausią atsparumą“.

V. Putinas (nuotr. SCANPIX)
39

Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas pareiškė, kad pasaulyje neįmanoma pasiekti „pusiausvyros" be Rusijos vaidmens. Pasak jo, Vakarų įvestos sankcijos dėl karo Ukrainoje nepalaužė šalies, o Maskva, anot prezidento, „parodė didžiausią atsparumą".

2

V. Putinas teigia, kad, jo nuomone, tarptautinės sankcijos, įvestos dėl karo Ukrainoje, nesugebėjo palaužti Rusijos, kuri, anot jo, „parodė didžiausią atsparumą“. „Mes didžiuojamės tuo – didžiuojamės Rusija, savo žmonėmis ir ginkluotosiomis pajėgomis“, – sakė jis.

Pasak jo, daugiapoliame pasaulyje neįmanoma pasiekti „pasaulinės pusiausvyros“ be Rusijos pritarimo.

Vis dėlto, pridūrė V. Putinas, kai kurie „vis dar atkakliai siekia strateginės pergalės prieš Maskvą“, rašo „Sky News“.

