TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Ukrainos danguje – naujas pavojus: Rusijos raketos tapo dar pavojingesnės

2025-10-02 17:47 / šaltinis: ELTA
2025-10-02 17:47

Rusija veikiausiai modifikavo prieš Ukrainą naudojamas balistines raketas, kad jos galėtų apeiti oro gynybos sistemą „Patriot“, pranešė britų dienraštis „The Financial Times“, remdamasis Ukrainos ir Vakarų pareigūnais. 

Ukrainos danguje – naujas pavojus: Rusijos raketos tapo dar pavojingesnės (nuotr. SCANPIX)
39

Manoma, kad rusai patobulino balistinių raketų sistemą „Iskander-M", kurios veikimo nuotolis siekia iki 500 kilometrų, taip pat iš oro paleidžiamas balistines raketas „Kinžal", galinčias nuskrieti iki 480 kilometrų. 

2

Manoma, kad rusai patobulino balistinių raketų sistemą „Iskander-M“, kurios veikimo nuotolis siekia iki 500 kilometrų, taip pat iš oro paleidžiamas balistines raketas „Kinžal“, galinčias nuskristi iki 480 kilometrų.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Raketos iš pradžių skrenda standartine trajektorija, o tada nukrypsta nuo kurso ir atlieka staigius pikiravimo manevrus, tai leidžia joms išvengti „Patriot“ perėmėjų, teigė šaltiniai „The Financial Times“. 

„Patriot“ ir toliau yra vienintelė Ukrainos turima oro gynybos sistema

Pastaraisiais mėnesiais Ukraina perėmė kur kas mažiau Rusijos balistinių raketų: rugpjūtį oro gynybos sistemos numušė 37 proc. jų, o rugsėjį – vos šešis procentus. 

„Patriot“ ir toliau yra vienintelė Ukrainos turima oro gynybos sistema, galinti perimti Rusijos balistines raketas.

