Baltijos jūroje – incidentas su Rusija: Lenkijai teko įsikišti

Vidaus reikalų ministerijos spaudos sekretorė Karolina Galecka spalio 2 d. popietę informavo, kad Rusijos kateris maždaug 20 minučių buvo sustojęs netoli dujotiekio. Į situaciją teko įsikišti pasienio pareigūnams, rašo „Evropeiskaja pravda“.
Pasienio pareigūnai, naudodami stebėjimo sistemas, pastebėjo Rusijos katerį, plaukiantį Rusijos kryptimi. Tam tikru momentu laivas priartėjo prie dujotiekio ir dreifavo šalia jo maždaug 300 metrų atstumu. Kateris buvo sustojęs apie 20 minučių dujotiekio rajone.
„Pakrančių apsauga užmezgė radijo ryšį su laivo įgula ir nurodė nedelsiant palikti teritoriją. Įgula vykdė nurodymą, todėl situacija baigėsi sėkmingai. Teritorija aplink dujotiekį yra nuolat stebima tarnybų“, – teigė K. Galecka.
„Pabrėžiu, kad tokiais atvejais Vidaus reikalų ministerijos tarnybos reaguoja nedelsdamos ir veiksmingai, bendradarbiaudamos tarpusavyje ir imdamosi visų būtinų priemonių strateginės infrastruktūros saugumui užtikrinti“, – pridūrė ji.
„Turime dar vieną incidentą netoli Ščecino uosto“
Apie incidentą Baltijos jūroje anksčiau pranešė Donaldas Tuskas. Ministras pirmininkas tuo metu dalyvavo diskusijoje kartu su Moldovos prezidente Maia Sandu, Jungtinės Karalystės premjeru Keiru Starmeriu ir Prancūzijos prezidentu Emmanueliu Macronu Europos politinės bendrijos viršūnių susitikime Danijos sostinėje.
„Gavau pranešimą iš Varšuvos. Turime dar vieną incidentą netoli Ščecino uosto“, – sakė jis.
Primename, kad rugsėjo 30 d. šiaurės Lenkijoje buvo rastos dar vieno drono nuolaužos. Preliminariai manoma, jog tai vienas iš dronų, rugsėjo 10 d. naktį pažeidusių Lenkijos oro erdvę.
Be to, Prancūzijoje pradėtas tyrimas dėl tanklaivio, priskiriamo Rusijos „šešėliniam laivynui“. Du įgulos nariai buvo sulaikyti. Žiniasklaidoje pasirodė prielaidų, kad šis tanklaivis gali būti susijęs su nežinomų dronų pasirodymu prie strateginių Danijos objektų.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!