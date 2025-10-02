Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

„Pagaliau grįžo namo“: Ukraina susigrąžino 185 savo gynėjus

2025-10-02 16:21 / šaltinis: BNS
2025-10-02 16:21

Rusija ir Ukraina ketvirtadienį apsikeitė karo belaisviais, pranešė Rusijos gynybos ministerija ir ukrainiečių prezidentas.

„Pagaliau grįžo namo“: Ukraina susigrąžino 185 savo gynėjus (nuotr. Telegram)

Abi pusės paleido po 185 karius ir dar po dvi dešimtis civilių.

2

Abi pusės paleido po 185 karius ir dar po dvi dešimtis civilių.

Tai dar vienas iš virtinės apsikeitimų, kurie vyksta nepaisant to, kad nėra pažangos siekiant užbaigti konfliktą.

Rusijos gynybos ministerija per „Telegram“ pranešė, kad Ukraina grąžino 185 rusų karius. Taip pat grįžo 20 civilių, sakė ministerija.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Susigrąžinome 185 savo gynėjus“

„Iš Rusijos nelaisvės namo susigrąžinome 185 savo gynėjus. 183 yra eiliniai, seržantai, du – karininkai. Ginkluotųjų pajėgų, Nacionalinės gvardijos ir Valstybės sienos tarnybos kariai. Kartu su gynėjais grįžta ir civiliai – 20 mūsų žmonių. Visiems tikrai bus suteikta reikiama parama“, – pranešė Ukrainos lyderis Volodymyras Zelenskis.

„Mūsų kariai buvo Mariupolyje ir „Azovstal“, Černobylio atominėje elektrinėje. Dauguma jų nelaisvėje yra nuo 2022 metų ir pagaliau grįžo namo“, – pridūrė jis.

