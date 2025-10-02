Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Užsienis > Europa

Macronas ragina NATO numušti Rusijos dronus: „Padarysime tai, ką turime padaryti“

2025-10-02 15:48 / šaltinis: tv3.lt
2025-10-02 15:48

Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas pareiškė, kad NATO privalo būti pasirengusi numušti Rusijos dronus, pažeidžiančius Europos šalių oro erdvę. Pasak jo, Aljansas turi veikti ryžtingai ir nenuspėjamai, kad apsaugotų savo teritorinį vientisumą.

Macronas ragina NATO numušti Rusijos dronus: „Padarysime tai, ką turime padaryti“ (nuotr. SCANPIX)

9

NATO turi būti labiau nenuspėjama, gindamasi nuo tokių grėsmių kaip nežinomi dronai, pažeidžiantys Aljanso šalių narių oro erdvę. Tai pareiškė Prancūzijos prezidentas E. Macronas per Europos Sąjungos lyderių susitikimą Kopenhagoje.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Jis komentavo pastaruoju metu įvykusias provokacijas prieš Lenkiją, Estiją, Daniją ir kitas NATO valstybes.

Prancūzijos lyderis patvirtino Paryžiaus solidarumą ir pabrėžė, kad Aljanso reakcija buvo aiški, rašo „Unian“.

„Manau, kad pagrindinis atsakas turėtų būti didesnis nenuspėjamumas ir strateginis neapibrėžtumas“, – sakė E. Macronas.

„Padarysime tai, ką turime padaryti“

Pasak Prancūzijos prezidento, NATO turi pasiųsti aiškų signalą. Jis teigė, kad dronai, pažeidžiantys Europos šalių oro erdvę, „rizikuoja labai daug“.

„Jie [dronai] gali būti sunaikinti, ir taškas. Mes čia nesame tam, kad iš anksto perspėtume. Padarysime tai, ką turime padaryti, kad apsaugotume savo oro erdvės ir teritorinį vientisumą“, – pabrėžė E. Macronas.

