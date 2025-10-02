Kalendorius
Spalio 2 d., ketvirtadienis
Vilnius +9°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
2
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Gitanas Nausėda: pirmoji „dronų sienos“ stadija galėtų būti užbaigta iki 2028-ųjų

2025-10-02 14:11 / šaltinis: BNS
2025-10-02 14:11

Prezidentas Gitanas Nausėda sako, jog pirmoji vadinamosios dronų sienos sukūrimo stadija galėtų būti baigta iki 2028–2034 metų Europos Sąjungos (ES) daugiametės finansinės programos pradžios.

Gitanas Nausėda. ELTA / Julius Kalinskas

Prezidentas Gitanas Nausėda sako, jog pirmoji vadinamosios dronų sienos sukūrimo stadija galėtų būti baigta iki 2028–2034 metų Europos Sąjungos (ES) daugiametės finansinės programos pradžios.

REKLAMA
2

„Bent jau pirmoji stadija galėtų būti užbaigta iki kitos daugiametės finansinės programos. Ir galbūt kitame ES plane būtų skirti pinigai specialiai tikslui projektą įgyvendinti, pereiti prie antrosios „dronų sienos“ kūrimo stadijos“, – prieš ketvirtadienį vyksiantį Europos politinės bendrijos susitikimą žurnalistams kalbėjo G. Nausėda.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Danijos sostinėje susirinkę ES lyderiai aptaria pagrindinius Europos saugumo ir gynybos iššūkius bei siekia detalizuoti prioritetinius projektus, įskaitant „dronų sieną“ Rusijos keliamai grėsmei atremti.

REKLAMA
REKLAMA

Praėjusią savaitę gynybos ministrai iš maždaug dešimties šalių, daugiausia esančių rytiniame ES flange, pradėjo derybas dėl plano sukurti gynybos sistemą, skirtą dronams aptikti ir galiausiai numušti.

REKLAMA

G. Nausėdos teigimu, tai – ambicingas projektas, tačiau pastaruoju metu įvairiuose Bendrijos šalyse fiksuoti dronų incidentai rodo, jog su šia problema susiduria ne tik sieną su Rusiją turinčios valstybės.

„Iš pradžių manėme, kad tai yra grėsmė toms šalims, kurios turi tiesioginę sieną su Baltarusija, Rusija, (...) tačiau įvykiai Danijoje rodo, kad net šalys, kurios neturi sienos su Rusija, yra pažeidžiamos“, – kalbėjo prezidentas.

REKLAMA
REKLAMA

Pastarosiomis dienomis Danija, kuri rotacijos tvarka šį pusmetį pirmininkauja ES, buvo sunerimusi, nes dėl neatpažintų dronų teko trumpam uždaryti kelis oro uostus, be to, dronai skraidė netoli karinių objektų.

Rusijos orlaiviai pastaraisiais mėnesiai taip pat įsibrovė į NATO narių Lenkijos, Estijos bei Rumunijos oro erdves.

Šią vasarą į Lietuvą buvo įskridę du rusiški dronai „Gerbera“, iš kurių vienas turėjo sprogmenų.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Lietuvoje bandome apsaugoti tas teritorijas ar tas mūsų sienos dalis, kurios yra labiausiai atviros arba labiausiai pažeidžiamos, nes matome, kad dronai paprastai atskrenda iš Ukrainos per Baltarusijos teritoriją. Baltarusija bando juos numušti taip pat, bet ne visais atvejais sėkmingai“, – sakė G. Nausėda.

REKLAMA

„Turime saugoti sritis, kurios yra arti mūsų sostinės, nes jos patenka į iš Ukrainos atskrendančių dronų trajektoriją. Tai kainuoja pakankamai daug pinigų, bet vis tiek yra pigiau nei kurti sieną ar sistemą, kuri galėtų apsaugoti kiekvieną Lietuvos teritorijos lopinėlį“, – teigė jis.

Lietuvai ketinant įsigyti papildomų oro gynybos stiprinimo priemonių už pusę milijardo eurų, kariuomenės vadas Raimundas Vaikšnoras yra sakęs, kad net tai neleis 100 proc. užtikrinti oro erdvės saugumo.

Pasak generolo, tokio lygio oro erdvės apsaugai reikėtų kalbėti apie 10 proc. bendrojo vidaus produkto gynybai.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Gitanas Nausėda. ELTA / Dainius Labutis
Nausėda: pirmasis dronų sienos etapas galėtų būti užbaigtas iki 2028 metų
Gitanas Nausėda BNS Foto
Nausėda tikisi, kad ES galiausiai pavyks susitarti dėl įšaldyto Rusijos turto (1)
F-16 (nuotr. SCANPIX)
Lenkija pakėlė į orą 6 naikintuvus F-16: ruošiamasi pasitikti rusų dronus, skelbia UNIAN (28)
Danija įveda privalomąją karinę tarnybą moterims (nuotr. SCANPIX)
Danijos premjerė: Europa turi intensyvinti atsaką į Rusijos vykdomą hibridinį karą

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų