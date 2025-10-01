Kalendorius
  tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Užsienis > Europa

Lenkija pakėlė į orą 6 naikintuvus F-16: ruošiamasi pasitikti rusų dronus, skelbia UNIAN

2025-10-01 19:52 / šaltinis: ELTA ir tv3.lt
2025-10-01 19:52

Lenkija pakėlė į orą net 6 naikintuvus F-16, kuriais ruošiamasi numušti du rusų žvalgybinius dronus, kurie netrukus gali įskristi į Lenkijos teritoriją iš Ukrainos, skelbia UNIAN, remiantis neįvardintais oro erdvės stebėjimo kanalais. 

F-16 (nuotr. SCANPIX)

Lenkija pakėlė į orą net 6 naikintuvus F-16, kuriais ruošiamasi numušti du rusų žvalgybinius dronus, kurie netrukus gali įskristi į Lenkijos teritoriją iš Ukrainos, skelbia UNIAN, remiantis neįvardintais oro erdvės stebėjimo kanalais. 

Antradienį NATO generalinis sekretorius Markas Rutte paragino dėti daugiau pastangų siekiant geriau apsaugoti sąjungininkių oro erdvę po virtinės oro erdvės pažeidimų ir pastebėtų dronų. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Turime užtikrinti savo dangaus saugumą“, – sakė M. Rutte, kalbėjęs kartu su Europos Komisijos pirmininke Ursula von der Leyen prieš susitikimą su Europos Sąjungos komisarais. 

„Per pastarąsias porą savaičių matėme, kas nutiko su dronais Lenkijoje, su MiG-31 Estijoje ir taip pat kas dabar vyksta Danijoje“, – sakė M. Rutte. 

Anksčiau rugsėjį trys Rusijos naikintuvai įskrido į Estijos oro erdvę, prieš tai daugybė Rusijos dronų įsiveržė į Lenkiją. Pakartotinai pastebėti dronai Danijoje smarkiai sutrikdė oro eismą. 

„Vis dar vertiname, kas atsakingas Danijoje, bet Lenkijos ir Estijos atvejais aišku, kad tai rusai. Vis dėlto vertiname, ar tai padaryta tyčia, ar ne. Tačiau net jei tai nebuvo tyčiniai veiksmai, jie yra beatodairiški ir nepriimtini“, – sakė M. Rutte.

NATO generalinis sekretorius pritarė minčiai sukurti vadinamąją dronų sieną, siekiant geriau apsaugoti Europos oro erdvę, vadino ją „savalaike ir būtina“. 

„Negalime išleisti milijonų eurų ar dolerių raketoms, skirtoms sunaikinti dronus, tekainuojančius porą tūkstančių dolerių“, – sakė M. Rutte. 

Iniciatyvą, kurią iškėlė U. von der Leyen, greičiausiai aptars trečiadienį Kopenhagoje susitiksiantys Europos Sąjungos vadovai. U. von der Leyen pažadėjo „nedelsiant imtis veiksmų dronų sienai sukurti“. 

„Europa turi duoti tvirtą ir vieningą atsaką į Rusijos dronų įsiveržimus prie mūsų sienų“, – sakė ji.

