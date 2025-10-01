Lenkija pakėlė į orą 6 naikintuvus F-16: ruošiamasi pasitikti rusų dronus, skelbia UNIAN

Antradienį NATO generalinis sekretorius Markas Rutte paragino dėti daugiau pastangų siekiant geriau apsaugoti sąjungininkių oro erdvę po virtinės oro erdvės pažeidimų ir pastebėtų dronų.
„Turime užtikrinti savo dangaus saugumą“, – sakė M. Rutte, kalbėjęs kartu su Europos Komisijos pirmininke Ursula von der Leyen prieš susitikimą su Europos Sąjungos komisarais.
„Per pastarąsias porą savaičių matėme, kas nutiko su dronais Lenkijoje, su MiG-31 Estijoje ir taip pat kas dabar vyksta Danijoje“, – sakė M. Rutte.
Anksčiau rugsėjį trys Rusijos naikintuvai įskrido į Estijos oro erdvę, prieš tai daugybė Rusijos dronų įsiveržė į Lenkiją. Pakartotinai pastebėti dronai Danijoje smarkiai sutrikdė oro eismą.
„Vis dar vertiname, kas atsakingas Danijoje, bet Lenkijos ir Estijos atvejais aišku, kad tai rusai. Vis dėlto vertiname, ar tai padaryta tyčia, ar ne. Tačiau net jei tai nebuvo tyčiniai veiksmai, jie yra beatodairiški ir nepriimtini“, – sakė M. Rutte.
NATO generalinis sekretorius pritarė minčiai sukurti vadinamąją dronų sieną, siekiant geriau apsaugoti Europos oro erdvę, vadino ją „savalaike ir būtina“.
„Negalime išleisti milijonų eurų ar dolerių raketoms, skirtoms sunaikinti dronus, tekainuojančius porą tūkstančių dolerių“, – sakė M. Rutte.
Iniciatyvą, kurią iškėlė U. von der Leyen, greičiausiai aptars trečiadienį Kopenhagoje susitiksiantys Europos Sąjungos vadovai. U. von der Leyen pažadėjo „nedelsiant imtis veiksmų dronų sienai sukurti“.
„Europa turi duoti tvirtą ir vieningą atsaką į Rusijos dronų įsiveržimus prie mūsų sienų“, – sakė ji.
