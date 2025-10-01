Kalendorius
Spalio 1 d., trečiadienis
Vilnius +9°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
9
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > Europa

Šiurpus išpuolis Lenkijoje: paaugliai surengė linčo teismą ukrainiečiui

2025-10-01 19:14 / šaltinis: ELTA
2025-10-01 19:14

Lenkijos Vroclavo miesto policija tiria 23 metų ukrainiečio užpuolimą. Grupė paauglių susitarė susitikti su nukentėjusiuoju, tada jį atėjusį užpuolė, nuskuto jam galvą, o ant veido nupiešė nacistinius simbolius.

Šiurpus išpuolis Lenkijoje: paaugliai surengė linčo teismą ukrainiečiui (nuotr. Telegram)

Lenkijos Vroclavo miesto policija tiria 23 metų ukrainiečio užpuolimą. Grupė paauglių susitarė susitikti su nukentėjusiuoju, tada jį atėjusį užpuolė, nuskuto jam galvą, o ant veido nupiešė nacistinius simbolius.

REKLAMA
9

Be to, kad dar labiau pažemintų auką, jie visą išpuolį nufilmavo, remdamasi Lenkijos radiju praneša „Ukrinform“.

Policijos teigimu, praėjusį mėnesį paaugliai socialiniuose tinkluose sukūrė netikrą paskyrą, prisistatydami 16 metų mergaite, norinčia su kuo nors susipažinti. Naudodamiesi šiuo profiliu, jie susisiekė su 23 metų jaunuoliu ir susitarė su juo susitikti. Kai jis atvyko į nurodytą vietą, gauja jį užpuolė.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Šiuo metu atliekami veiksmai, kad būtų tiksliai nustatytas kiekvieno incidento dalyvio vaidmuo. Bylą taip pat nagrinėja šeimos teismas, nes kai kuriems iš užpuolikų nėra 18 metų“, – teigė policija.

REKLAMA
REKLAMA

Policija priminė visuomenei, kad niekas neturi teisės imti „teisingumo“ į savo rankas. Tokie veiksmai yra nusikalstami ir baudžiami pagal įstatymus. „Šiuo atveju tai susiję ir su užpuolimu, ir su nerimą keliančiomis ideologinėmis apraiškomis“, – priduriama pranešime.

Kaip jau buvo pranešta, gegužę viename Krokuvos viešbutyje buvo rasti dviejų vyrų kūnai –nustatyta, kad vienas iš jų buvo ukrainietis, o antrojo tapatybė vis dar nustatinėjama.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
teisingai
teisingai
2025-10-01 19:23
į frontą, o ne į pasimatymą su vietinėm lenkėm
Atsakyti
lenkas
lenkas
2025-10-01 19:55
- ar seniai pabudai - sapnuok toliau
Atsakyti
gamtosaugininkas
gamtosaugininkas
2025-10-01 19:52
be priežasties nieko niekur nebuna -- reikia užsidirbti
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (9)
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų