Macronas neatmeta galimybės numušti oro erdvę pažeidusius Rusijos orlaivius

„Vadovaudamasis strateginio neapibrėžtumo doktrina, galiu pasakyti, kad nieko neatmetu“, – Vokietijos dienraščiui „Frankfurter Allgemeine Zeitung“ sakė Prancūzijos prezidentas.
Paryžius šiuo metu tiria „rimtus nusikaltimus“
Prancūzijos prezidentas E. Macronas trečiadienį pareiškė, kad Paryžius šiuo metu tiria „rimtus nusikaltimus“, susijusius su Rusijos „šešėlinio laivyno“ tanklaiviu.
Tačiau jis nepatvirtino pranešimų, kad šis tanklaivis yra susijęs su paslaptingais dronų skrydžiais Danijoje.
„Ši įgula padarė keletą labai rimtų nusikaltimų, dėl kurių vyksta dabartinė teisminė procedūra,“ – žurnalistams Kopenhagoje vykstančiame Europos Sąjungos (ES) aukščiausiojo lygio susitikime sakė E. Macronas.
„Išliksiu labai atsargus“, – sakė jis, paklaustas apie galimą ryšį tarp tanklaivio ir neidentifikuotų dronų skrydžių virš Danijos objektų, tokių kaip oro uostai.
