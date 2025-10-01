Kalendorius
TV3 naujienos > Užsienis > Rusija

Macronas neatmeta galimybės numušti oro erdvę pažeidusius Rusijos orlaivius

2025-10-01 16:51 / šaltinis: BNS, ELTA
2025-10-01 16:51

Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas trečiadienį pareiškė, kad neatmeta galimybės numušti Rusijos orlaivį, jei šis pažeistų Europos oro erdvę.

Macronas neatmeta galimybės numušti oro erdvę pažeidusius Rusijos orlaivius (nuotr. SCANPIX)

Macronas neatmeta galimybės numušti oro erdvę pažeidusius Rusijos orlaivius (nuotr. SCANPIX)

„Vadovaudamasis strateginio neapibrėžtumo doktrina, galiu pasakyti, kad nieko neatmetu“, – Vokietijos dienraščiui „Frankfurter Allgemeine Zeitung“ sakė Prancūzijos prezidentas.

Paryžius šiuo metu tiria „rimtus nusikaltimus“

 Prancūzijos prezidentas E. Macronas trečiadienį pareiškė, kad Paryžius šiuo metu tiria „rimtus nusikaltimus“, susijusius su Rusijos „šešėlinio laivyno“ tanklaiviu.

Tačiau jis nepatvirtino pranešimų, kad šis tanklaivis yra susijęs su paslaptingais dronų skrydžiais Danijoje.

„Ši įgula padarė keletą labai rimtų nusikaltimų, dėl kurių vyksta dabartinė teisminė procedūra,“ – žurnalistams Kopenhagoje vykstančiame Europos Sąjungos (ES) aukščiausiojo lygio susitikime sakė E. Macronas. 

„Išliksiu labai atsargus“, – sakė jis, paklaustas apie galimą ryšį tarp tanklaivio ir neidentifikuotų dronų skrydžių virš Danijos objektų, tokių kaip oro uostai.

Friedrichas Merzas (nuotr. SCANPIX)
Vokietijos kancleris perspėja apie realią grėsmę Europai: „Taikos nebėra“ (17)
Provokacija ar atsitiktinumas? NATO ginčijasi dėl Rusijos pažeistos Estijos oro erdvės (nuotr. SCANPIX)
Provokacija ar atsitiktinumas? NATO ginčijasi dėl Rusijos pažeistos Estijos oro erdvės (4)
Incidentas virš Baltijos jūros: NATO naikintuvai pakilo perimti Rusijos lėktuvų (nuotr. SCANPIX)
Incidentas virš Baltijos jūros: NATO naikintuvai pakilo perimti Rusijos lėktuvų (27)
Maskvos perspėjimas Vakarams: už numuštą lėktuvą – karas (nuotr. SCANPIX)
Maskvos perspėjimas Vakarams: už numuštą lėktuvą – karas (145)

