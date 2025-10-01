Prancūzija tiria nusikaltimus, susijusius su Rusijos tanklaiviu

Tačiau jis nepatvirtino pranešimų, kad šis tanklaivis yra susijęs su paslaptingais dronų skrydžiais Danijoje.
„Ši įgula padarė keletą labai rimtų nusikaltimų, dėl kurių vyksta dabartinė teisminė procedūra,“ – žurnalistams Kopenhagoje vykstančiame Europos Sąjungos (ES) aukščiausiojo lygio susitikime sakė E. Macronas.
„Išliksiu labai atsargus“, – sakė jis, paklaustas apie galimą ryšį tarp tanklaivio ir neidentifikuotų dronų skrydžių virš Danijos objektų, tokių kaip oro uostai.
Prezidentas pridūrė, kad šis tyrimas pabrėžia Europos pastangų stabdyti Rusijos „šešėlinio laivyno“ veiklą svarbą.
Maskva kaltinama tuo, kad naudojasi senstančių tanklaivių „šešėliniu laivynu“ siekdama apeiti Vakarų šalių įvestas sankcijas dėl 2022 metais pradėtos plataus masto invazijos į Ukrainą.
Prancūzijos valdžios institucijos anksčiau trečiadienį pranešė, kad atlieka tyrimą dėl Atlante prie pakrantės inkarą išmetusio naftos tanklaivio „Boracay“, kuris, kaip įtariama, yra Rusijos slapto „šešėlinio laivyno“ dalis.
Su Benino vėliava plaukiojantis laivas, pastatytas 2007 metais ir dar žinomas pavadinimu „Pushpa“, jau kelias dienas stovi išmetęs inkarą prie Sen Nazero miesto Vakarų Prancūzijoje.
Bresto prokuratūra pranešė, kad pradėjo tyrimą gavusi Prancūzijos karinio jūrų laivyno pranešimą.
Specializuotos interneto svetainės „The Maritime Executive“ duomenimis, laivas gali būti susijęs su paslaptingais dronų skrydžiais, rugsėjį trikdžiusiais oro eismą Danijoje.
