Legendinė atlikėja Alizee atkūrė hitu virtusį pasirodymą: štai kaip moteris atrodo dabar

Alizee (41 m.) – viena žymiausių Prancūzijos muzikos žvaigždžių. Kurį laiką moteris buvo nematoma internete, tačiau vos prieš savaitę pasirodė gerbėjų filmuoti vaizdo įrašai, kur dainininkė šoka bei dainuoja, nukeldama visus į senus laikus.
Sulaukė didelio dėmesio
Po Alizee vykusio pasirodymo, kur ji atliko dainą „J'en Ai Marre“ pradėjo plisti gerbėjų filmuoti vaizdo įrašai, kurie sulaukė po 500 tūkst. peržiūrų, daugiau nei 12 tūkst. patinka ir daug reakcijų.
@vincentscardina2 Alizée j’en ai marre -Olympia 2025 #alizee #alizée #olympia #gourmandise #gourmandises #mylenefarmer #dals #gregoirelyonnet #moilolita #live ♬ son original - Vincent Scardina
Nors pasirodymo choreografija šiek tiek pasikeitusi ir užnugarį papildė šokėjos, Alizee dainavo ir šoko su tokia pat aistra ir energija, nukeldama klausytojus į praeitį.
Dainos vaizdo įrašas yra sulaukęs jau daugiau nei 33 milijonų peržiūrų, todėl daina tikrai yra žinoma ir su šia daina Alizee išjudino publiką, girdėjosi kartu dainuojantys ir pritariantys žmonės.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!