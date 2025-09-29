Kalendorius
TV3 naujienos > Žmonės

Legendinė atlikėja Alizee atkūrė hitu virtusį pasirodymą: štai kaip moteris atrodo dabar

2025-09-29 19:20 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-09-29 19:20

Prieš beveik du dešimtmečius prancūzė atlikėja Alizee buvo savo karjeros viršūnėje, tačiau pradėjus pildytis muzikos pasaulio žvaigždėms, moteris tapo nepastebima. Vos prieš savaitę pradėjo plisti vaizdo įrašas, kur Alizee dainuoja savo populiariausią dainą ir šoko bei dainavo su tiek energijos, kaip prieš dvidešimtmetį.

Alizee 2003 metais (nuotr. YouTube)

Prieš beveik du dešimtmečius prancūzė atlikėja Alizee buvo savo karjeros viršūnėje, tačiau pradėjus pildytis muzikos pasaulio žvaigždėms, moteris tapo nepastebima. Vos prieš savaitę pradėjo plisti vaizdo įrašas, kur Alizee dainuoja savo populiariausią dainą ir šoko bei dainavo su tiek energijos, kaip prieš dvidešimtmetį.

2

Alizee (41 m.) – viena žymiausių Prancūzijos muzikos žvaigždžių. Kurį laiką moteris buvo nematoma internete, tačiau vos prieš savaitę pasirodė gerbėjų filmuoti vaizdo įrašai, kur dainininkė šoka bei dainuoja, nukeldama visus į senus laikus.

Sulaukė didelio dėmesio

Po Alizee vykusio pasirodymo, kur ji atliko dainą „J'en Ai Marre“ pradėjo plisti gerbėjų filmuoti vaizdo įrašai, kurie sulaukė po 500 tūkst. peržiūrų, daugiau nei 12 tūkst. patinka ir daug reakcijų.

@vincentscardina2 Alizée j’en ai marre -Olympia 2025 #alizee #alizée #olympia #gourmandise #gourmandises #mylenefarmer #dals #gregoirelyonnet #moilolita #live ♬ son original - Vincent Scardina

Nors pasirodymo choreografija šiek tiek pasikeitusi ir užnugarį papildė šokėjos, Alizee dainavo ir šoko su tokia pat aistra ir energija, nukeldama klausytojus į praeitį. 

Dainos vaizdo įrašas yra sulaukęs jau daugiau nei 33 milijonų peržiūrų, todėl daina tikrai yra žinoma ir su šia daina Alizee išjudino publiką, girdėjosi kartu dainuojantys ir pritariantys žmonės.

