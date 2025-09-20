Kalendorius
TV3 naujienos > Žmonės

Dainininkė Taylor Swift toliau džiugina gerbėjus: pristato naujieną

2025-09-20 21:00 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-09-20 21:00

Dainininkės Taylor Swift gerbėjai jau išgirdo visus jos albumus, o dabar gali klausytis ir specialios radijo stoties, skirtos tik Taylor Swift kūrybai.

Taylor SWift (Nuotr. SCANPIX)
5

Dainininkės Taylor Swift gerbėjai jau išgirdo visus jos albumus, o dabar gali klausytis ir specialios radijo stoties, skirtos tik Taylor Swift kūrybai.

0

35-erių popmuzikos žvaigždė dar kartą pristatė savo asmeninį „SiriusXM“ kanalą, pavadintą Taylor’s Channel 13

Kanalas startuoja likus lygiai 13 dienų iki būsimojo Taylor albumo The Life of a Showgirl išleidimo. Per šį laikotarpį bus transliuojamas vienos iš garsiausių atlikėjos hitų bei rečiau girdimų dainų, „From the Vault“ įrašų ir gyvų pasirodymų versijų.

Taylor Swift
(5 nuotr.)
(5 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Taylor Swift

Naujasis albumas pasirodys netrukus

„Taylor Swift ne tik dominuoja muzikos pasaulyje, bet ir užima ypatingą vietą visoje popkultūroje. Jos dainos, tapusios hitais ir pelniusios apdovanojimus, paliečia kiekvieną klausytojų kartą.

Džiaugiamės galėdami suteikti mūsų prenumeratoriams erdvę švęsti savo aistrą Taylor muzikai ir pasitikt naują albumą kartu su Taylor’s Channel 13,“ – sakoma „SiriusXM“ prezidento ir vyriausiojo turinio vadovo Scotto Greensteino pranešime.

Jis pridūrė: „SiriusXM didžiuojasi nuo pat Taylor karjeros pradžios palaikydama jos kūrybą kiekviename etape. Šis kanalas yra ypatinga vieta, kurioje gerbėjai gali iš naujo atrasti visus jos karjeros etapus ir pasitikti The Life of a Showgirlišskirtiniu SiriusXM būdu.“

Taylor albumas pasirodys spalio 3 d., Taylor’s Channel 13 jį gros pilnai, nuo pradžios iki pabaigos, kas dvi valandas, pradedant nuo 00:00 val. (EST laiku).

Albumas jau tapo istoriniu – rugpjūčio 31 d. „Spotify“ paskelbė, kad The Life of a Showgirl tapo daugiausiai išankstinių „Countdown Page“ įrašų sulaukusiu albumu platformos istorijoje.

The Life of a Showgirl nuo spalio 3 d. bus galima įsigyti, klausytis srautinėse platformose bei per „SiriusXM“.

