Robbie Williams atidėjo naujojo albumo išleidimą: gerbėjai spėlioja priežastį

2025-09-17 20:22 / šaltinis: tv3.lt / aut.
2025-09-17 20:22

Dainininko Robbie Williamso naujojo albumo „BRITPOP“ pasirodymas atidėtas iki kitų metų vasario. Iš pradžių planuota, kad pirmasis buvusios „Take That“ žvaigždės originalių dainų albumas per beveik dešimtmetį pasirodys šių metų spalio 10-ąją. Tačiau vakar paskelbta, kad dėl tvarkaraščio pokyčių išleidimo data nukeliama į 2026 m. vasario 6 d.

0

Šis sprendimas paskatino spėliones tarp gerbėjų, kad atidėjimas susijęs su Taylor Swift naujuoju albumu, kuris pasirodys spalio 3 d. Vasaris Robbie suteiktų daugiau erdvės siekti pirmosios vietos topo viršūnėje ir galimybės pagerinti The Beatles rekordą. Šiuo metu Williamsas yra išlyginęs jų pasiekimą – abu turi po 15 albumų, užkopusių į pirmąją vietą, rašo mirror.co.uk.

Apie pokyčius pranešta elektroniniu laišku tiems, kurie buvo iš anksto užsisakę albumą:

„Dėl tvarkaraščio pakeitimų „BRITPOP“ pasirodys 2026 m. vasario 6 d. Jūsų užsakymas bus išsiųstas pagal naują datą. Atsiprašome už nepatogumus – pažadame, kad laukti verta.“

Gerbėjai įtaria, jog toks sprendimas tik dėl vieno

Vienas gerbėjas socialiniuose tinkluose rašė:

„Robbie Williams albumas „Britpop“ atidėtas iš spalio 9-osios į vasario 6-ąją. Greičiausiai tam, kad nesusidurtų su Taylor Swift ir užsitikrintų 16-ąjį #1 albumą, taip aplenkdamas The Beatles.“

Albumas žada garsius bendradarbiavimus – su Tony Iommi („Black Sabbath“), Chrisu Martinu („Coldplay“) ir Gazu Coombesu („Supergrass“). Be to, Williamsas vėl suvienijo jėgas su savo buvusiu grupės kolega Gary Barlow, su kuriuo įrašė kūrinį apie prieštaringai vertinamą „The Smiths“ vokalistą Morrissey.

Albumo viršelį puoš garsioji Robbie nuotrauka iš Glastonbury festivalio 1995-aisiais – su raudonais „Adidas“ marškinėliais, šviesintais plaukais ir juodai uždažytu dantimi. „Atrodytų, per gyvenimą buvo daug akimirkų, bet pasirodo, viena tapo tikrai ikoniška – ta nuotrauka“, – sakė jis.

51-erių atlikėjas prisipažino, kad savo jaunystėje gyveno hedonistiškai, bet šiandien alkoholį iškeitė į meną:

„Hedonizmas mane tik storino, o tuomet reikėjo ką nors keisti. Mano blaivybė iš pradžių buvo paremta tuštybe, tik paskui – suvokimu apie mirtį. Tad dabar smegenis treniruoju kūrybai – kuriu kasdien.“

Naujausias Robbie singlas vadinasi „Human“ – jis kalba apie dirbtinio intelekto keliamas grėsmes. „Visi sakoma, kad netrukus būsime pakeisti. Ar tai pranašystė – pamatysime“, – komentavo atlikėjas.

Spalio 9-ąją Williamsas surengs mažiausią savo karjeros koncertą – intymų pasirodymą Dingwalls klube, Londono Camdene, vos 500 gerbėjų.

