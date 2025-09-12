Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Žmonės

Grupė „(NE)broliai“ pristato naujieną: apdainavo vyrų silpnybę

2025-09-12 17:21 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-09-12 17:21

Dainininkas ir renginių vedėjas Arnas Švilpauskas ir atlikėjas Anatolijus Oleinik pristato naujieną: smagią dainą „Pasaulio pabaiga“, kurioje apdainuojamas vyrų požiūris į  dailiosios lyties atstoves.

Duetas (NE)broliai (Nuotr. spaudos pranešimo)
3

0

„Būna, kad mes, vyrai, pasijaučiame tarsi visas pasaulis mums būtų po kojomis ir kad galime išgyventi ir be moterų“, – pasakoja Arnas.

Duetas (NE)broliai
(3 nuotr.)
(3 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Duetas (NE)broliai

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Sutikit, juk būna atvejų, kai norisi tiesiog paburbėt dėl vienos ar kitos situacijos, todėl kartais mums, vyrams,  atrodo, kad nereikia nei meilės, nei moters“, – šypsosi Anatolijus.

 „Na, ir tuomet nutinka taip, kad susitinki savo seną meilę ir nebegali atsispirti. Viskas prasideda nuo kavos puodelio, o tada jau kaip mudviejų dainoje skamba: „Tu vėl mane vedi iš kelio, ar tai pasaulio pabaiga, norėjau vienišo pasaulio, bet vakar sutikau tave“, – dainos žodžius cituoja Arnas.  

Daina – ypatinga

Beje, ši daina ypatinga dar ir tuo, kad ją parašė populiarus dainų autorius bei atlikėjas, grupės „Žemaitukai“ narys Linas Vaitkevičius. Pasak Arno, iš tiesų daina buvo skirta jam, bet išgirdus pirmuosius akordus ir įsiskaičius į tekstą, tapo aišku, kad duete ši daina skambėtų daug stipriau ir atsiskleistų visu savo grožiu.

Tai pirmoji dueto daina, kurią parašė Linas, o iš viso Arnas ir Anatolijus savo dainų repertuare jau turi 5 dainas ir sustoti neketina. Mat lygiai po metų jau suplanuotas grupės turas po Lietuvą.

„Sakoma, roges ruošk vasarą, o mes jas ruošime ištisus metus: nuo kito rugsėjo apkeliausime kone visą Lietuvą. Pasirodysime 20-yje gimtinės miestų ir miestelių, tad kūrybinis procesas virte verda“, – pasakoja Anatolijus.  

Na, o kol duetas ruošiasi koncertiniam turui, kviečiame pasiklausyti ir įvertinti naujausią jo dainą: „Pasaulio pabaiga“.  

