TV3 naujienos > Žmonės

Archyviniame kadre – žinomas Lietuvos dainininkas: ar atpažįstate, kas jis?

2025-09-11 10:25 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-09-11 10:25

Archyviniame kadre matomas mažas berniukas, kuris šiandien yra žinomas Lietuvos dainininkas bei nuomonės formuotojas. 

3

Pateiktame sename, vaikystės kadre matomas žymus Lietuvos dainininkas bei nuomonės formuotojas, šalia kurio nuotraukoje matomas senelis.

Vyras pasidalino šiuo kadru savo socialiniuose tinkluose ir sutiko pasidalinti juo su naujienų portalo tv3.lt skaitytojais.

Ar atpažįstate kas jis?

Sename archyviniame kadre matomas mažas berniukas, stovintis su savo seneliu.

Šis berniukas yra žinomas Lietuvos dainininkas bei nuomonės formuotojas.

View this post on Instagram

A post shared by Vytenis Alex Partikas (@vytenisalexpartikas)

Pateiktame kadre – Vytenis Partikas.

Šiuo kadru Vytenis pasidalino savo socialiniuose tinkluose, kuris skirtas mylimam seneliui Aleksui atminti.

Vyras pasidalinęs nuotrauka rašė:

„Laikas gydo daug ką, bet ne ilgesį… Mano mylimas senelis Aleksas – žmogus, kurį gyvenimas iš manęs atėmė ir kurio daugiau niekada nesugrąžins.

Ilgiuosi jo šypsenos, išminties ir ramybės, kurią jis spinduliavo. Kartais užtenka vienos akimirkos, vieno prisiminimo, ir širdis vėl suspaudžia skausmas – norėčiau dar kartą jį apkabinti, dar kartą išgirsti jo balsą.

Seneli, tu išėjai, bet mano širdyje gyveni amžinai. Tavo šviesa niekada neužges“.

Vytenis Partikas – žinomas nuomonės formuotojas, turintis 45 tūkst. sekėjų socialiniame tinkle „Instagram“, taip pat žinomas dainininkas ir plaukų stilistas, dirbantis Kaune bei Jurbarke.

