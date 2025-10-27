Močiute tapsianti Rasa Vilkienė paviešino jautrų laišką 2 dukroms: „Noriu, kad žinotumėt“

Socialiniame tinkle „Instagram“ R. Vilkienė paviešino įrašą, juo sutiko pasidalinti su naujienų portalu tv3.lt.
Rasa Vilkienė paviešino jautrų laišką
Jame moteris pasidalijo nuotrauka su dvejomis savo dukromis bei paviešino joms skirtą jautrų laišką.
Rasa teigė, kad itin didžiuojasi savo dukromis bei priminė, kad visada bus šalia – kad ir kas benutiktų.
„Mano brangiosios dukros..
noriu, kad žinotumėt – viskas, ką darau, darau iš meilės jums. Gal kartais atrodau pavargusi, tyli ar susikaupusi, bet širdyje visada nešu jus. Jūs esate mano stiprybė ir priežastis eiti pirmyn, net kai būna sunku.
Gyvenime būna akimirkų, kai reikia sustoti, paleisti žmones ar situacijas, kurios neša skausmą. Tai nėra silpnumas – tai pagarba sau ir tiems, kuriuos mylime.
Noriu, kad visada mokėtumėt saugoti savo širdis, nebijotumėt sakyti „ne“ ir drąsiai rinktumėtės tai, kas jums gera, net jei kiti to nesupranta.
Aš didžiuojuosi jumis kiekvieną dieną – už jūsų jautrumą, stiprybę, šviesą ir unikalumą. Kad ir kas benutiktų – jūs visada būsite mano namai, mano šviesa ir mano meilė.
Tiesiog žinokit – viskas, kas išeina, išeina tam, kad atsirastų vietos geresniems dalykams. O meilė tarp mūsų – ji niekada neišeina“, – socialiniame tinkle rašė R. Vilkienė.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!