Karštą kadrą paviešinusi Rasa Vilkienė kirto kritikams: „Jei pats atrodai prastai..."

Rasa Vilkienė pasidalino įrašu, kuriame skyrė žodžius tiems, kas vis sako blogą žodį ar kritikuoja. Moteris šiuo įrašu leido pasidalinti ir su naujienų portalo tv3.lt skaitytojais.
Davė atsaką
Žinoma sporto trenerė Lietuvoje Rasa Vilkienė nuolat stebina gerbėjus įvairiomis nuotraukomis, kuriose atskleidžia savo grožį.
Moteris, kaip ir kiekvienas žinomas žmogus sulaukia ir kritikos, tad šį kartą nusprendė pasidalinti įrašu, kuriame skyrė žodžius kritikams.
Rasa pasidalinusi nuotrauka rašo:
„Jei pats atrodai prastai ir neturi sveikų įpročių – tai kaip gali įkvėpti ar motyvuoti kitą?
Šis įrašas – atsakymas tiems, kurie mėgsta pašiepti: „Kam tu čia save dedi..."
Taip, dėjau, dedu ir dėsiu savo nuotraukas. Nes tai – mano kelias, mano motyvacija, mano augimo dienoraštis. Kai matai save – ne tik iš išorės, bet ir iš vidaus – pradedi vertinti savo pastangas, pokyčius ir drąsą būti matoma.
Aš nesiekiu būti tobula. Siekiu būti gyva, tikra ir nuolat auganti. Ir jei tuo galiu įkvėpti bent vieną moterį – vadinasi, einu teisingu keliu“.
