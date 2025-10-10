Kalendorius
TV3 naujienos > Žmonės

Karštą kadrą paviešinusi Rasa Vilkienė kirto kritikams: „Jei pats atrodai prastai..."

2025-10-10 11:25
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-10 11:25

Žinoma sporto trenerė Rasa Vilkienė nuolat gerbėjus stebina savo dailia figūra ir jaunatviškumu, tačiau kaip ir kiekvienas žinomas žmogus, Rasa sulaukia ir kandaus žodžio. Šį kartą trenerė pasidalino įrašu, kur skyrė žodį kritikams.

Žinoma sporto trenerė Rasa Vilkienė nuolat gerbėjus stebina savo dailia figūra ir jaunatviškumu, tačiau kaip ir kiekvienas žinomas žmogus, Rasa sulaukia ir kandaus žodžio. Šį kartą trenerė pasidalino įrašu, kur skyrė žodį kritikams.

14

Rasa Vilkienė pasidalino įrašu, kuriame skyrė žodžius tiems, kas vis sako blogą žodį ar kritikuoja. Moteris šiuo įrašu leido pasidalinti ir su naujienų portalo tv3.lt skaitytojais.

Davė atsaką

Žinoma sporto trenerė Lietuvoje Rasa Vilkienė nuolat stebina gerbėjus įvairiomis nuotraukomis, kuriose atskleidžia savo grožį.

Moteris, kaip ir kiekvienas žinomas žmogus sulaukia ir kritikos, tad šį kartą nusprendė pasidalinti įrašu, kuriame skyrė žodžius kritikams.

Rasa pasidalinusi nuotrauka rašo:

„Jei pats atrodai prastai ir neturi sveikų įpročių – tai kaip gali įkvėpti ar motyvuoti kitą?

Šis įrašas – atsakymas tiems, kurie mėgsta pašiepti: „Kam tu čia save dedi..."

Taip, dėjau, dedu ir dėsiu savo nuotraukas. Nes tai – mano kelias, mano motyvacija, mano augimo dienoraštis. Kai matai save – ne tik iš išorės, bet ir iš vidaus – pradedi vertinti savo pastangas, pokyčius ir drąsą būti matoma.

Aš nesiekiu būti tobula. Siekiu būti gyva, tikra ir nuolat auganti. Ir jei tuo galiu įkvėpti bent vieną moterį – vadinasi, einu teisingu keliu“.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

Vau
Vau
2025-10-10 11:44
Pobaisė nusenus tarka
Atsakyti
onė
onė
2025-10-10 11:57
džiaugiasi ponia, kad gražiai atrodo, na kaip kurios kūno dalys gal,o bendras vaizdas nekažkas
Atsakyti
kibiras
kibiras
2025-10-10 12:09
Na pačios kūnas ledas, bet straublys tikrai ne vilkės, bet barsuko atvaizdas. Sorry.
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (14)
