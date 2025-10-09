Kalendorius
Spalio 9 d., ketvirtadienis
Vilnius +11°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos
Komentuoti
10
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Žmonės

Archyviniame kadre – žinoma Lietuvos nuomonės formuotoja: ar atspėsite, kas ji?

2025-10-09 07:30 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-09 07:30

Archyviniame kadre matoma maža mergaitė, dar mokyklinio amžiaus, o šiomis dienomis ši moteris yra viena žymiausių nuomonės formuotojų. Ar atspėsite, kas ši maža, graži mergaitė?

Archyvinis kadras (Nuotr. asmeninio albumo)
5

Archyviniame kadre matoma maža mergaitė, dar mokyklinio amžiaus, o šiomis dienomis ši moteris yra viena žymiausių nuomonės formuotojų. Ar atspėsite, kas ši maža, graži mergaitė?

REKLAMA
10

Nuomonės formuotoja pasidalino savo vaikystės kadrais bei klasės nuotraukomis iš mokyklos, su naujienų portalo tv3.lt skaitytojais.

Archyviniai kadrai
(5 nuotr.)
(5 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Archyviniai kadrai

Kas ši maža mergaitė?

Nuotraukose matoma maža mergaitė, dar mokyklinio amžiaus. Itin geras skiriamasis bruožas – šviesūs plaukai, kurie nepasikeitė iki pat šių dienų.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Nuotraukose matoma maža mergaitė šiandien yra viena didžiausių lietuvių nuomonės formuotojų, tik negyvenanti Lietuvoje.

REKLAMA
REKLAMA

Nuotraukoje matoma maža mergaitė – Ieva Voveris, žinoma nuomonės formuotoja.

Ieva Voveris yra viena didžiausių nuomonės formuotojų, tačiau savo gyvenimą kurianti ne Lietuvoje. Moteris eilę metų savo gyvenimą kūrė JAV, tačiau visai neseniai patraukė į visai kitą žemyną. Su šeima moteris persikėlė gyventi į Dubajų.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
Kiaune
Kiaune
2025-10-09 07:45
Dabar tu formuatojų bibių nevesi, kiek jų dabar privisę
Atsakyti
Cha
Cha
2025-10-09 08:48
Zinoma moteris issiplaukit galvas zurnaliugos.
Atsakyti
.
.
2025-10-09 07:33
Eilinė šliundra
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (10)
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų