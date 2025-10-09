Archyviniame kadre – žinoma Lietuvos nuomonės formuotoja: ar atspėsite, kas ji?

Nuomonės formuotoja pasidalino savo vaikystės kadrais bei klasės nuotraukomis iš mokyklos, su naujienų portalo tv3.lt skaitytojais.
Kas ši maža mergaitė?
Nuotraukose matoma maža mergaitė, dar mokyklinio amžiaus. Itin geras skiriamasis bruožas – šviesūs plaukai, kurie nepasikeitė iki pat šių dienų.
Nuotraukose matoma maža mergaitė šiandien yra viena didžiausių lietuvių nuomonės formuotojų, tik negyvenanti Lietuvoje.
Nuotraukoje matoma maža mergaitė – Ieva Voveris, žinoma nuomonės formuotoja.
Ieva Voveris yra viena didžiausių nuomonės formuotojų, tačiau savo gyvenimą kurianti ne Lietuvoje. Moteris eilę metų savo gyvenimą kūrė JAV, tačiau visai neseniai patraukė į visai kitą žemyną. Su šeima moteris persikėlė gyventi į Dubajų.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!