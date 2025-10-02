Justina Partikė parodė naują pirkinį ir išdavė ateities planus: „Dar viena seniai laukta svajonė taps realybe“

Justina Partikė savo socialiniuose tinkluose pasidalino savo naujojo automobilio kadrais. Moteris šiais kadrais leido pasidalinti ir su naujienų portalo tv3.lt skaitytojais.
Įgyvendino svajonę
Justina Partikė savo socialiniuose tinkluose vis užsimindavo apie naują automobilį, todėl moteris pagaliau įgyvendino svajonę ir įsigijo svajonių automobilį.
Šalia nuotraukų karuselės moteris prabilo apie svajones ir išdavė svarbią detalę, kas jos laukia ateinančią savaitę:
„Svajonės nelauks! Laikas lekia taip greitai, kad net spėti su juo sunku. Ne visada viskas gaunasi taip, kaip svajoji, bet šis ruduo jau išpildė bent dalį mano svajonių.
Nauja mašina ir jau pirmadienį Kaune, DRS klinikoje – dar viena seniai laukta svajonė taps realybe – laukia nemaža operacija.
Jei ne mes patys pasirūpinsim savo norais ir svajonėmis, niekas kitas dėja to už mus nepadarys“.
Justina gatvėse tikrai neliks nepastebėta, nes automobilį puošia vardiniai numeriai – „JU5TE“.
