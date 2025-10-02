Neseniai Dovilė Urbanaitė-Schukowski tapusi mama atskleidė sūnaus vardą: už jo slypi istorija

Žinoma nuomonės formuotoja Dovilė Urbanaitė-Schukowski savo socialiniuose tinkluose pasidalino sūnaus nuotrauka. Šia nuotrauka moteris leido pasidalinti ir su naujienų portalo tv3.lt skaitytojais.
Papasakojo istoriją
Vos prieš savaitę Dovilė Urbanaitė-Schukowski su vyru, verslininku Kai Schukowski sulaukė savo pirmagimio. Porai gimė sūnus.
Moteris atskleidė sūnelio vardą bei pasidalino vardo istorija.
Dovilė šalia nuotraukos rašo:
„Kviečiu susipažinti – mūsų Luis, atkeliavęs į pasaulį labai gražią dieną – 2025 09 25
Šis vardas jau seniai sukosi mano mintyse (tik dar svarsčiau tarp skirtingų jo rašymų versijų, pvz.: Louis, tačiau pamačius ypatingą ženklą abejonių daugiau nebebuvo. Vieną dieną, žiūrėdama mūsų vestuvių nuotraukas, darytas Barselonoje, pastebėjau neįtikėtiną sutapimą. Iš visos fotosesijos yra tik viena nuotrauka, kurioje fone matosi kažkoks užrašas – ir tai buvo būtent šis vardas (karuselėje antra foto, dešinėje).
Tik užrašytas kataloniška, Barselonoje vartojama forma – „Lluis“.
Šis sutapimas mums tapo dar vienu patvirtinimu, kad šis vardas jau seniai sklandė aplink mus ir buvo skirtas mūsų mažyliui. Ir dabar, kai vardas jau oficialiai įregistruotas dokumentuose, galiu su didžiausiu džiaugsmu pasidalinti – mūsų sūnelis yra vardu Luis“.
