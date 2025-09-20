Reveka Devolskytė dalinasi pokyčiais: „Atsiminus net skauda“

Reveka Devolskytė savo socialiniuose tinkluose pasidalino įrašu, kuriame matomi kūno pokyčiai. Šiuo įrašu moteris leido pasidalinti ir su naujienų portalo tv3.lt skaitytojais.
Matomi akivaizdūs pokyčiai
Prieš kurį laiką žinoma nuomonės formuotoja bei viena geriausių plaukų priauginimo meistrių Lietuvoje Reveka Devolskytė atsikratė itin daug kilogramų.
Moteris nebijo rodyti savo pokyčių ir motyvuoja kitas moteris siekti savo tikslų. Pažvelgus į Revekos nuotraukas galima suprasti, kad viskas yra įmanoma, jei to nori.
Pasidalinusi įrašu, moteris šalia jo priduria savo mintis:
„Atsiminus net skauda... O gyvenimas yra dovana patirti viską. Stiprūs, suklupę – atsistoja ir eina toliau, o silpni ir taip visada klupi!“
