Rasos Stasionienės atostogos pakrypo netikėta linkme: „Buvo daug streso ir nerimo“

Žinoma nuomones formuotoja bei verslininkė Rasa Stasionienė atostogas leido Prancūzijoje, kurioje lankėsi ne pirmą kartą, todėl viskas aplink jau gerai žinoma ir pažįstama. Rasa – darbštus žmogus, todėl atostogų tikslas buvo ne tik mėgautis saulės voniomis jūros pakrantėje, bet ir darbui.
„Ši šalis turi viską, kas mums patinka. Labai mėgstame Paryžių ir pietų Prancūziją. Mes visada deriname atostogas bei darbą, todėl tikrai ne išimtis ir šį kartą. Aš turiu didelių planų rudeniui – atidarysiu naują prekinį ženklą, todėl tenka lankytis tiek Italijoje, tiek Prancūzijoje, bet šioje kelionėje bandėme atsipūsti, pailsėti, tik, aišku, aplankiau bei tvarkiau ir darbinius reikalus. Aplankiau kelis būsimus partnerius. Mes čia grįšime dar ne kartą, nes vieta puiki“, – apie planus bei atostogų veiklas pasakoja moteris.
Atostogos dviese – geriausias būdas pailsėti
Moteris prisiminusi atostogų planavimą juokiasi, nes kaip tik visi 4 vaikai išvyko į vasaros stovyklas, todėl tai buvo puiki proga atitrūkti ir su vyru praleisti laiką dviese:
„Šis išvykimas buvo nuostabus poilsis, atsigavimas, nes vasara pas mus intensyvi. Iš tikrųjų, jau buvau tikrai pavargusi nuo mūsų tempo, nuo atostogaujančių vaikų.
Kaip tik gavosi, jog visi keturi vaikai išvyko į vasaros stovyklas, tai mes ta proga susidėliojome savo darbus ir pasirinkome pietų Prancūzijos kryptį, nes itin patogu nuskristi, nėra tolima vieta, oras nuostabus, viskas gražu, dangus žydras, maistas tobulas, kaip aš mėgstu pajuokauti, man tinka viskas, kas yra susiję su Viduržemio jūra.
Šios atostogos su vyru buvo itin pasyvios, nenorėjome nieko veikti, gera buvo tiesiog skaityti knygą, maudytis jūroje, gulėti paplūdimyje“.
Nestandartinis poilsis
Neretai atostogų tikslas pas visus poilsiautojus skiriasi. Vieni nori keliauti po nepažįstamas vietoves ir jas tyrinėti, kiti nori ramiai leisti laisvą laiką, galbūt net nieko neplanuoti, leisti atostogoms tekėti sava vaga, o treti renkasi poilsį prie jūros. Čia rekomendacija pasidalina ir pati Rasa, ką pietų Prancūzijoje verta aplankyti:
„Visi keliaujame skirtingai, todėl nesu linkusi dalintis rekomendacijomis, kaip ir pati aklai netikiu jomis, tai aš pati pasiklausiu patarimų tik savo draugių, kurios, žinau, keliauja mano tipo keliones.
Gavau gerą rekomendaciją, jog pietų Prancūzijoje yra itin populiarūs beach clubs, kur tiesiog išsinuomuoji gultą ir leidi laiką pajūryje. Tai, manau, čia nėra įprastas poilsis, kaip tiesiog gulėti prie baseino viešbutyje. Vis tiek, pakeiti aplinką, išvažiuoji leisti laiko prie jūros“.
Kainos – vienas svarbiausių aspektų kelionėje, kuris turi didelę įtaką renkantis ne tik laisvalaikį, ekskursijas, tačiau ir pačią kelionės kryptį. Rasa atvirauja, jog kainos pietų Prancūzijoje nėra pačios mažiausios, tačiau galima prisitaikyti:
„Pietų Prnacūzija – brangi vieta, tačiau kaip ir visur, galima rasti ir brangesnių vietų, ir pigesnių. Su restoranais lygiai ta pati situacija. Pasaulis platus, todėl manau, kad kiekvienas poilsiautojas gali rasti sau priimtiną vietą“.
Atostogos pakrypo netikėta linkme
Daug ir intensyviai dirbančiam žmogui itin svarbu turėti balansą, laisvą minutę, laiko sau, tačiau pati Rasa juokiasi, kad ji toks žmogus, kuris negali sau leisti net pilnų 4 dienų poilsio, be jokių nutikimų.
„Vienas iš nutikimų, kuris sukrėtė atostogas, tai buvo mūsų šuniuko pabėgimas. Jis tiesiog pabėgo iš sodybos, tai ta diena mums buvo kupina streso ir nerimo. Net 6 valandas ji buvo dingusi, buvo pajungtos tikrai didelės pajėgos jai rasti. Važiavo ieškoti net kelios mano sekėjos, todėl supratau, kokie geri žmonės mane supa. Galiausiai šuniuką pavyko rasti mano tėčiui, tad grįžo sveikas, gyvas į namus“.
Įvykis su mylimu šeimos augintiniu nebuvo paskutinis dalykas, pakeitęs poilsį stresu. Sekančią dieną Rasa pajuto sveikatos sutrikimus ir išaiškėjo visai netikėta to priežastis.
„Pajutau tam tikrus simptomus, negalavimus, lyg peršalimas. Tikrai labai skaudėjo gerklę, bet pagalvojau, jog tai nuo kondicionieriaus, nes dideli temperatūrų skirtumai tarp lauko ir kambario temperatūros, tačiau grįžusi namo sužinojau, jog susirgau kovidu, bet dėl šios priežasties atostogų nutraukti neteko, nes susirgau paskutinę dieną“, – pasakoja Rasa.
