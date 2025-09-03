Finalininkų problemos: prancūzams gresia trečioji vieta grupėje, ispanams – likimas už borto

A ir B grupių situacijas jau apžvelgėme po lietuvių pergalės prieš Suomiją, o dabar įvertinsime ir diena vėliau finišuosiančių rinktinių padėtis.
C grupėje kelialapius į atkrintamąsias užsitikrino tik Graikija (3/1) ir Italija (3/1). Dėl dviejų likusių vietų aštuntfinalyje stumdosi Ispanija (2/2), Sakartvelas (2/2) bei Bosnija ir Hercegovina (2/2), o autsaiderių etiketės nusipurtyti nepavyko Kiprui (0/4).
Likę C grupės mačai rugsėjo 4-ąją:
15.00 val.: Bosnija ir Hercegovina – Sakartvelas
18.15 val.: Italija – Kipras
21.30 val.: Ispanija – Graikija
Teoriškai šioje grupėje net keturios rinktinės gali surinkti po tris pergales ir pirmąją vietą dalintis tarpusavio rezultatų skaičiavimais, bet taip nenutiks – italai jau gali būti ramūs dėl pergalės prieš Kiprą. Grupės šeimininkai yra tokie ryškūs autsaideriai, kad jų pergalės neįtrauksime net į teorinius skaičiavimus.
Pergalė italams garantuos bent antrąją vietą, o pirmąjį atneštų graikų kluptelėjimas prieš Ispaniją.
Pirmąjį ketvirtadienio mačą komandos pradės su skirtinga motyvacija. Bosniams kelią į atkrintamąsias atvers tik pergalės, o kartvelai žengti tolyn gali ir suklupę, bet sulaukę graikų pergalės prieš Ispaniją.
Titulą ginantys ispanai dar rizikuoja likti už borto – pralaimėjimas prieš graikus ir bosnių pergalė prieš Sakartvelą nustumtų juos į penktąją vietą. Kartvelai tarpusavio pranašumą prieš Ispaniją įgijo pateikdami staigmeną jau pirmajame susitikime (83:69).
Vis dėlto ispanai ant parketo žengs paskutinieji, jau žinodami kitų mačų rezultatus. Jei pirmąjį mačą laimės bosniai, ispanai privalės nugalėti graikus, ir šiuo atveju pakiltų net į antrąją vietą grupėje, bosnius palikdami trečius, graikus – ketvirtus. Kartvelų pergalės atveju, ispanai bus ramūs dėl vietos atkrintamosiose, bet antroji vieta jiems liks nepasiekiama – graikus reiktų sutriuškinti net 28 taškais.
Galimos C grupės pozicijos:
1. Italija/Graikija
2. Italija/Graikija/Ispanija
3. Graikija/Ispanija/Sakartvelas/Bosnija ir Hercegovina
4. Graikija/Ispanija/Sakartvelas/Bosnija ir Hercegovina
5. Ispanija/Sakartvelas/Bosnija ir Hercegovina
6. Kipras
D grupėje aiškios visos keturios į atkrintamąsias žengsiančios komandos – Izraelis (3/1), Lenkija (3/1), Prancūzija (3/1) ir Slovėnija (2/2). Už borto liko Belgija (1/3) ir Islandija (0/4).
Likę D grupės mačai rugsėjo 4-ąją:
15.00 val.: Prancūzija – Islandija
18.00 val.: Izraelis – Slovėnija
21.30 val.: Lenkija – Belgija
Pirmosios vietos grupėje klausimas išlieka itin atviras. Trys grupės lyderės gali pasiimti po ketvirtąją pergalę, nes visos žais prieš skirtingus oponentus.
Tarpusavyje jos visos pasidalino po pergalę – lenkai nugalėjo Izraelį (66:64), izraeliečiai įveikė Prancūziją (82:69), prancūzai parklupdė Lenkiją (83:76).
Trivaldystės atveju pirmoji vieta atitektų geriausią taškų santykį išvysčiusiam Izraeliui (11), antra liktų Lenkija („minus 5“), trečia – Prancūzija („minus 6“).
Pirmąją vietą prancūzams atneštų tik Izraelio kluptelėjimas prieš slovėnus, Deni Avdijos kompaniją tai gali nublokšti net į ketvirtąją poziciją.
Tarp atkrintamųjų ekipų pirmoji grupės vieta nėra pasiekiama tik slovėnams. Pergalė prieš Izraelį juos maksimaliai pakeltų iki antrosios pozicijos, bet nesulaukus staigmenų kituose mačuose pakylėtų tik iki trečiosios.
Unikaliu atveju, kai keturios pirmosios grupės komandos finišuotų su trimis pergalėmis, pirmi liktų prancūzai, antri – lenkai, treti – slovėnai, ketvirti – izraeliečiai.
Penktoji ir šeštoji grupės vietos jau aiškios – Belgija ir Islandija iš savo pozicijų nepasistūmėtų bet kuriuo atveju.
Galimos D grupės pozicijos:
1. Izraelis/Lenkija/Prancūzija
2. Izraelis/Lenkija/Prancūzija/Slovėnija
3. Izraelis/Lenkija/Prancūzija/Slovėnija
4. Izraelis/Lenkija/Prancūzija/Slovėnija
5. Belgija
6. Islandija
Apibendrinant, pirmosios keturios D grupės komandos gali išsidėlioti beveik bet kuria tvarka, su viena išimtimi – slovėnai pirmosios vietos nepasieks. Praėjusiame Europos čempionate sidabrą iškovoję prancūzai pralaimėję gali nugarmėti į ketvirtąją vietą, bet net ir laimėję gali likti treti.
Praėjusio čempionato finalo pakartojimą tarp Ispanijos ir Prancūzijos galime išvysti jau aštuntfinalyje, bet egzistuoja ir scenarijus, pagal kurį titulą ginantys ispanai net neįveiktų grupių etapo.
