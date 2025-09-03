Karjeros mačą sužaidęs prancūzas įvardijo to priežastis

Niujorko „Knicks“ naujokas Guerschonas Yabusele tapo pagrindiniu mačo herojumi – jis pelnė net 36 taškus, pasiekdamas savo karjeros rekordą rinktinėje, taip pat pridėjo 6 atkovotus kamuolius ir 2 blokus.
Po rungtynių spaudos konferencijoje G. Yabusele kalbėjo apie savo pasirodymą ir komandos situaciją be NBA centro Alexo Sarro, kuris dėl blauzdos traumos praleis likusį čempionatą.
„Kalbėjomės su treneriu ir žaidėjais, kad labiau įtrauktų mane į žaidimą. Žinau, jog turiu būti agresyvus visą laiką – tiek dėl komandos, tiek dėl savęs, ir bandyti rasti ritmą, – sakė puolėjas. – Aš tiesiog stengiuosi suteikti energijos vaikinams, kad visi eitume ta pačia kryptimi. Šį vakarą buvo mano vakaras, bet, kaip sakiau, ši pergalė priklauso visiems.“
Prancūzai turi tik vieną tikrą vidurio puolėją – Mouhammadou Jaitehą, todėl treneriui tenka ieškoti sprendimų. Pats G. Yabusele jau prieš Lenkiją buvo stumtas į centro poziciją.
„Kas nutiko, tas nutiko. Jei Sarras galėtų sugrįžti, būtume labai laimingi, nes jo labai trūksta aikštėje. Bet turime ieškoti sprendimų – kaip šį vakarą, kai žaidžiau penktu numeriu, arba Jaitehas. Mes neieškome pasiteisinimų, rasime kelią ir žaisime su tais, kurie pasiruošę“, – kalbėjo G. Yabusele.
Prancūzija grupės etapą užbaigs ketvirtadienį rungtynėmis prieš Islandiją.
