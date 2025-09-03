Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas

Karjeros mačą sužaidęs prancūzas įvardijo to priežastis

2025-09-03 09:40 / šaltinis: Sportas.lt
2025-09-03 09:40

Prancūzijos rinktinė iškovojo trečiąją pergalę Europos čempionato D grupėje – 83:76 palaužė iki tol nepralaimėjusią Lenkiją.

Guerschonas Yabusele | FIBA nuotr.

Prancūzijos rinktinė iškovojo trečiąją pergalę Europos čempionato D grupėje – 83:76 palaužė iki tol nepralaimėjusią Lenkiją.

0

Niujorko „Knicks“ naujokas Guerschonas Yabusele tapo pagrindiniu mačo herojumi – jis pelnė net 36 taškus, pasiekdamas savo karjeros rekordą rinktinėje, taip pat pridėjo 6 atkovotus kamuolius ir 2 blokus.

Po rungtynių spaudos konferencijoje G. Yabusele kalbėjo apie savo pasirodymą ir komandos situaciją be NBA centro Alexo Sarro, kuris dėl blauzdos traumos praleis likusį čempionatą.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Kalbėjomės su treneriu ir žaidėjais, kad labiau įtrauktų mane į žaidimą. Žinau, jog turiu būti agresyvus visą laiką – tiek dėl komandos, tiek dėl savęs, ir bandyti rasti ritmą, – sakė puolėjas. – Aš tiesiog stengiuosi suteikti energijos vaikinams, kad visi eitume ta pačia kryptimi. Šį vakarą buvo mano vakaras, bet, kaip sakiau, ši pergalė priklauso visiems.“

Prancūzija grupės etapą užbaigs ketvirtadienį rungtynėmis prieš Islandiją.

Žiūrėk VISAS Europos vyrų krepšinio čempionato rungtynes TIK per Go3!

