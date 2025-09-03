Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Europos vyrų krepšinio čempionato naujienos

Dar viena trauma pažymėtame mače – Lietuvos pergalė prieš Švediją

2025-09-03 18:30 / šaltinis: tv3.lt
2025-09-03 18:30

Lietuvos krepšinio rinktinė pergalingai užbaigė grupių etapą Europos čempionate. Rimo Kurtinaičio auklėtiniai Tamperę palieka laimėtomis rungtynėmis prieš Švediją 74:71 (14:21, 19:18, 21:14, 20:18).

Lietuvos krepšinio rinktinė pergalingai užbaigė grupių etapą Europos čempionate. Rimo Kurtinaičio auklėtiniai Tamperę palieka laimėtomis rungtynėmis prieš Švediją 74:71 (14:21, 19:18, 21:14, 20:18).

97

Tai buvo pirmas Lietuvos rinktinės išbandymas po skaudžios Roko Jokubaičio traumos – lyderis iškrito rungtynėse su Suomija, kai ketvirtojo kėlinio pradžioje susižeidė kelį. Po tyrimų paaiškėjo, kad gynėjui plyšo kryžminis kelio raištis ir meniskas. Be krepšinio Rokas praleis bent pusmetį, gali būti, kad teks praleisti ir visą artėjantį sezoną.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Paskutinis išbandymas prieš atkrintamąsias: Lietuva – Švedija
(48 nuotr.)
(48 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Paskutinis išbandymas prieš atkrintamąsias: Lietuva – Švedija

Tuo lietuvių bėdos, deja, nesibaigė. Pačioje rungtynių su Švedija pradžioje už čiurnos susiėmęs krito Margiris Normantas – jis aikštę paliko ir joje daugiau nepasirodė.

Į aikštę rungtynėse su švedais R. Kurtinaitis neleido anksčiau problemų su čiurna turėjusio Tado Sedekerskio ir Mareko Blaževičiaus.

Lietuviai B grupėje finišuos antri arba treti – tai priklausys nuo Vokietijos ir Suomijos susitikimo baigties. Šeimininkų suomių pergalė galėtų pastumti lietuvius į trečiąją vietą.

Jei staigmena neįvyks ir vokiečiai švęs pergalę – aštuntfinalyje Lietuva susitiks su Latvija.

Švedijos komandai vietą atkrintamosiose garantavo britų pergalė prieš Juodkalniją ankstesnėse trečiadienio rungtynėse.

Atkrintamųjų kovos vyks Rygoje.

Ryškiausias Lietuvos gretose buvo J. Valančiūnas – 26 minutės, 18 taškų (7/11 dvitaškių, 4/4 baudų metimų), 9 atkovoti, 2 perimti ir 4 prarasti kamuoliai, 2 rezultatyvūs perdavimai, 2 blokai, 3 pražangos ir 25 naudingumo balai. Atsigriebta buvo kovoje dėl kamuolių (41:30) bei varžovus nubaudžiant net šešiais blokais.

Du kertinius gynėjus praradę lietuviai atliko vos daugiau rezultatyvių perdavimų nei prarado kamuolių (15 prieš 14), o tritaškius metė tik 11 procentų taiklumu (2/18).

Lietuva: Jonas Valančiūnas 18 (9 atk. kam., 7/11 dvitaškių, 4 klaidos, 2 blokai), Arnas Velička 14 (7 rez. perd., 3/10 metimų, 7/8 baudų metimų), Gytis Radzevičius 13 (4/5 dvitaškių), Ąžuolas Tubelis 12 (5/8 dvitaškių, 12 atk. kam., 2 blokai), Deividas Sirvydis 7 (1/6 tritaškių), Ignas Sargiūnas 6 (1/5 dvitaškių, 4 atk. kam., 4 klaidos), Rokas Giedraitis 4 (4 atk. kam.), Margiris Normantas ir Laurynas Birutis nepasižymėjo, Tadas Sedekerskis ir Marekas Blaževičius nežaidė.

Švedija: Pelle'as Larssonas 18 (8/19 metimų, 5 atk. kam.), Tobiasas Borgas 13 (3/4 tritaškių), Simonas Birganderis 10 (5/7 dvitaškių, 5 atk. kam.), Barra Njie 8 (4 atk. kam., 6 rez. perd.).

Rungtynių eiga:

Pradžia buvo sunki lietuviams, kurie po Pelle Larssono ir Ludvigo Hakansono taškų atsiliko 2:8. Prabėgus mažiau nei 3 minutėms Margiris Normantas pasisuko čiurną, o skirtumas augo – 4:12. Tritaškį smeigė Gytis Radzevičius (7:12), Rokas Giedraitis pridėjo dar du taškus, tad Lietuva priartėjo – 11:14. Po pirmo ketvirčio lietuviai atsiliko 15:21.

Denzelis Anderssonas didino skirtumą iki dviženklio (27:16), o lietuvių puolimas buvo bejėgis. Nepavyko pasinaudoti antrais ar trečiais šansais, Jonas Valančiūnas gavo pražangą puolime, o baudų stojo mesti Viktoras Gaddeforsas, pelnęs tašką – 33:24. Vieną metimą pataikė ir Barra Njie (34:26), du – Ąžuolas Tubelis (28:34), o kol Deividas Sirvydis metė pro šoną, J.Valančiūnas skirtumą mažino – 30:35. Pasibaigus pirmai mačo daliai Lietuva atsiliko 33:39.

Po R.Giedraičio metimo rinktines skyrė du taškai (39:41), o Siminui Birganderiui atsakė Arnas Velička – 42:43. J.Valančiūnas išvedė Lietuvą į priekį (44:43), kuomet sužaista buvo pusketvirtos minutės, tuo tarpu G.Radzevičius provokavo pražangą, mesdamas iš toli – 47:43. P.Larssonas švedų deficitą išlaikė panašų (45:49), kol G.Radzevičius smeigė tolimą dvitaškį metimą – 51:45. Prasiveržimu B.Njie pelnė taškus (47:51), tuo tarpu likus 2 minutėms T.Borgas deficitą tirpdė iki 2 taškų – 49:51. Kol Lauryno Biručio baudos tikslo nesiekė, rezultatas tapo lygus (51:51), tiesa, pagaliau atsidarė Deividas Sirvydis – 54:51. Po trijų kėlinių Lietuva turėjo trapų pranašumą – 54:53.

