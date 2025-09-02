Gražiausi Roko Jokubaičio epizodai Europos čempionate: tokio veržlumo Lietuvai itin trūks

Nuo firminiais tapusių judesių, kai įžaidėjas įsiveržia į baudos aikštelę ir joje daro žingsnį atgal taip susikurdamas erdvės metimui, iki „alley-oop“ perdavimų Jonui Valančiūnui ar Laurynui Biručiui – visą tai Suomijoje spėjo pamatyti Lietuvos rinktinės sirgaliai.
Paskutinėmis pirmenybėse 24-erių žaidėjui tapo vakar dienos rungtynės su Suomija, kai aštraus prasiveržimo metu mažeikiškis kryptelėjo kelią. Po Tamperėje atliktų tyrimų diagnozuota kairiojo kelio raiščių trauma. Be krepšinio įžaidėjas turėtų praleisti mažiausiai 6 mėnesius.
Traumos epizodas:
Sėkmingiausias sezonas karjeroje
Praėjusį sezoną įžaidėjas sužibėjo Eurolygoje, kur Tel Avivo „Maccabi“ gretose tapo vienu iš komandos lyderių.
Sėkmingą žaidimą jis pratęsė ir su rinktine Europos čempionate, kur rinko daugiausiai per savo karjerą – vidutiniškai po 17 taškų ir 8,5 rezultatyvius perdavimus bei 18 naudingumo balų.
R. Jokubaitis pirmavo šioje Rimo Kurtinaičio treniruojamoje rinktinėje daugumoje svarbiausių kategorijų – pagal taškus, efektyvumą, rezultatyvius perdavimus, perimtus kamuolius ir +/- rodiklio vidurkį.
