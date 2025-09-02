Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Europos vyrų krepšinio čempionato naujienos

Gražiausi Roko Jokubaičio epizodai Europos čempionate: tokio veržlumo Lietuvai itin trūks

2025-09-02 14:00 / šaltinis: tv3.lt
2025-09-02 14:00

Rokas Jokubaitis Europos čempionate kūrė įsimintinus epizodus, o gražiausius iš jų kviečia prisiminti portalas tv3.lt.

Rokas Jokubaitis Europos čempionate kūrė įsimintinus epizodus, o gražiausius iš jų kviečia prisiminti portalas tv3.lt.

1

Nuo firminiais tapusių judesių, kai įžaidėjas įsiveržia į baudos aikštelę ir joje daro žingsnį atgal taip susikurdamas erdvės metimui, iki „alley-oop“ perdavimų Jonui Valančiūnui ar Laurynui Biručiui – visą tai Suomijoje spėjo pamatyti Lietuvos rinktinės sirgaliai. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

Paskutinėmis pirmenybėse 24-erių žaidėjui tapo vakar dienos rungtynės su Suomija, kai aštraus prasiveržimo metu mažeikiškis kryptelėjo kelią. Po Tamperėje atliktų tyrimų diagnozuota kairiojo kelio raiščių trauma. Be krepšinio įžaidėjas turėtų praleisti mažiausiai 6 mėnesius.

Traumos epizodas:

Blogiau nesugalvosi: Rokas Jokubaitis patyrė traumą
(11 nuotr.)
(11 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Blogiau nesugalvosi: Rokas Jokubaitis patyrė traumą

Sėkmingiausias sezonas karjeroje

Praėjusį sezoną įžaidėjas sužibėjo Eurolygoje, kur Tel Avivo „Maccabi“ gretose tapo vienu iš komandos lyderių.

Sėkmingą žaidimą jis pratęsė ir su rinktine Europos čempionate, kur rinko daugiausiai per savo karjerą – vidutiniškai po 17 taškų ir 8,5 rezultatyvius perdavimus bei 18 naudingumo balų.

R. Jokubaitis pirmavo šioje Rimo Kurtinaičio treniruojamoje rinktinėje daugumoje svarbiausių kategorijų – pagal taškus, efektyvumą, rezultatyvius perdavimus, perimtus kamuolius ir +/- rodiklio vidurkį.

 

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Rokas Jokubaitis (Erikas Ovčarenko/ BNS nuotr.)
Blogos žinios iš Tamperės: aiškėja Jokubaičio diagnozė (42)
Margiris Normantas (Erikas Ovčarenko/ BNS nuotr.)
Rinktinės pažymiai: superžvaigždę surakinęs Normantas ir tikėjimas Sirvydžiu
Rokas Jokubaitis (Erikas Ovčarenko/ BNS nuotr.)
Traumos aptemdyta pergalė: be Jokubaičio likusi Lietuva palaužė Suomiją (180)
Juodkalnijos krepšinio rinktinė (Erikas Ovčarenko/ BNS nuotr.)
Juodkalniečiai galiausiai palaužė Švedijos rinktinę (2)

