„Tiesiai iš Eurobasket“: prieš šeimininkų suomių egzaminą – išskirtinis interviu su Roku Jokubaičiu

Stebėkite pokalbį tiesiogiai: Išskirtinis R. Jokubaičio interviu rugsėjo 1-osios proga
Krepšininkas išskirtiniame interviu laidoje „Tiesiai iš Eurobasket“ neslėps, jog intensyvus rungtynių tvarkaraštis ir jo nulemtas gyvenimo būdas privertė visai pamiršti, kad vasara jau baigėsi, o vaikai sugrįžo į mokyklas.
„Kiek prisimenu pats, ir kiek prisimena mano šeima, buvau labai pareigingas mokinys. Kai gyvenimas dar nebuvo tiek daug susisiejęs su krepšiniu, praleistos pamokos ir nepadaryti namų darbai ar blogas pažymys keldavo daug nerimo. Mama galėtų patvirtinti, kad pergyvendavau dėl visko“, – atviraus laidoje jis.
Ar mokytojai būdavo atlaidūs augančiam perspektyviam krepšininkui? Galiausiai, kokią vietą Roko gyvenime užima treneriai, pavyzdžiui, Šarūnas Jasikevičius?
„Jis buvo kaip vidurinės mokyklos mokytojas, leidęs augti ir kaip žmonėms, ir kaip mokiniams, daug kam davė pradmenis“, –pasakos R. Jokubaitis, o žiūrovai apie tai sužinos ir dar daugiau.
Taip pat krepšininkas papasakos, kaip pasikeitė per 5 metus, praleistus su rinktine – koks jautėsi tuomet, ir koks jaučiasi dabar.
Galiausiai krepšininkas prabils ir apie tai, kam dabar rungtynių metu vis pamojuoja ar nusiunčia bučinį.
Laidos žiūrovai taip pat sužinos ir apie suomiškas pirtis, kurias išbandys ir pats Tautvydas Kubilius. O R. Jokubaitis išduos, kad krepšininkai tokią turi net ir savo rūbinėje! Kada paskutinįkart jie ja mėgavosi?
Visa tai – nuo 19.30 val. šio vakaro „Tiesiai iš Eurobasket“ laidoje, o iškart po jos Suomija - Lietuva rungtynės.
