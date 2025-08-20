Rokas Jokubaitis apie lemiamą klaidą prieš turkus: „Bus pamoka prieš Europos čempionatą“

Mūsiškiai iki šiol laimėjo visas penkias žaistas rungtynes, įskaitant ir pergalę prieš tuos pačius turkus rezultatu 91:70.
Vieną iš rungtynių pabaigą nulėmusių klaidų paskutinėmis sekundėmis padarė 27 min. žaidęs ir rezultatyviausiu komandos žaidėju su 19 taškų buvęs Rokas Jokubaitis, kuris suklydo išmesdamas kamuolį iš užribio.
Po susitikimo su TV3 komentatoriumi Jonu Lekšu kalbėjęs R. Jokubaitis išreiškė nusivylimą padaryta klaida, tačiau pripažino, kad tai bus gera medžiaga ruošiantis Europos čempionatui.
„Nežinau... Reikia prisiimti ant savęs, negaliu daryti tokių klaidų, – apie epizodą susitikimo pabaigoje sakė R. Jokubaitis. – Draugiškos rungtynės, viskas gerai, geras testas. Galėjome laimėti, bet pralaimėjome, nes rungtynių pabaigoje padarėme klaidų, bet bus geros medžiagos ruošiantis čempionatui. Truputį liūdna, nes tokių klaidų negalima daryti.. Reikia to išvengti ir gal bus tokia pamoka prieš Europos čempionatą.“
