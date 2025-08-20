Po komiškos situacijos įvartį praleidęs „Žalgiris“ neįveikė „A lygos“ autsaiderių

Žalgiriečiai pirmavo po Machopo Cholo įvarčio antrajame kėlinyje, tačiau paskutinę pagrindinio laiko minutę rezultatą išlygino Denisas Ževžikovas.
Į starto sudėtį „Žalgirio“ gretose šiose rungtynėse E. Ofori, G. Matulevičius, J. Moutachy, taip pat nuo pradžių žaidė M. Cholas.
Dėl kortelių rungtynes praleis B. Tavaresas, o traumuotų žaidėjų gretos nepakito – ir toliau komandai negalėjo padėti gynėjai L. Dumančičius ir V. Radenovičius bei ilgam susižeidę futbolininkai.
Dvikovos pabaigoje pavojingai iš toli smūgiavo M. Cholas, vėliau pavojingas buvo L. Antalio smūgios iš krašto. Iš toli šalia vartų smūgiavo O. Verbickas.
Prieš pertrauką „Dainavą“ po N. Mihajlovičiaus smūgio išgelbėjo vartininkas, o dar vienas O. Verbicko smūgis buvo netikslus.
Antro kėlinio pradžioje svečių gretose baudos smūgiu grasino K. Okoniewski.
54 min. šeimininkai išsiveržė į priekį. Kontratakoje M. Cholas puikiai sužaidė prieš gynėją ir tiksliai smūgiavo iš kairio baudos aikštelės krašto.
63 min. šansą turėjo ir svečiai, šį kartą iš baudos aikštelės krašto K. Okoniewski smūgis nepavyko.
68 min. pavojingo perdavimo baudos aikštelėje nepasiekė nei K. Lukaševičius, nei N. Mihajlovičius.
Baigiantis pridėtiniam laikui „Dainava“ dramatiškai išlygino rezultatą. Žalgiriečiai galvojo, jog kamuolys išeis į užribį, tačiau D. Ževžikovas pabėgo kairiu kraštu ir suklaidinęs gynėjus pasiuntė kamuolį į vartų kampą – 1:1.
Kitas rungtynes „Žalgiris“ žais rugpjūčio 24 d. Raundodvaryje prieš „Hegelmann“.
