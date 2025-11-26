Audringa stichija pasiekė Lietuvą: įspėja dėl orų šiąnakt – štai kas laukia

Sinoptikų duomenimis, šiandien numatomi krituliai, daugiausia smarkus sniegas. Daug kur šlapio sniego apdraba, vietomis lijundra.
Vėjas šiaurės rytų, šiaurės, 9–14 m/s. Temperatūra nuo 2 laipsnių šalčio iki 2 šilumos.
Ketvirtadienį daugelyje rajonų krituliai, naktį vietomis smarkūs. Vyraus sniegas, šlapdriba. Taip pat naktį daug kur formuosis šlapio sniego apdraba, kai kur plikledis, lijundra, todėl vairuotojai rainami būti itin atidūs.
Vėjas naktį šiaurės rytų, šiaurės, 6–11 m/s, pajūryje iki 14 m/s, dieną besikeičiančios krypties, 5–10 m/s. Temperatūra naktį nuo 4 laipsnių šalčio iki 1 šilumos, dieną nuo 1 laipsnio šalčio iki 4 šilumos.
Penktadienį kritulių bus jau mažiau. Visgi specialistai įspėja – Nuo lapkričio 27 d. šalies upėse pamažu formuosis pirminės ledo formos (priekrantės ledas, sniegainė, ižas). Plona ledo danga apsitrauks ir nedideli, iki 3 metrų gylio seklūs ežerai.
„Lipti ant tokio ledo ypač pavojinga!“, – perspėja hidrologai.
Sinoptikė perspėja gyventojus, ypač vairuotojus
Anot sinoptikės Elvyros Latvėnaitės, virš šiaurės Italijos sustiprėjęs ciklonas Wolfang savo šiauriniu, šiaurės vakariniu pakraščiu jau pasiekė pietinius Lietuvos rajonus.
Trečiadienį ir ketvirtadienio naktį jis lėtai slinks rytiniu Lietuvos pakraščiu, todėl atneš darganas ir pavojingų orų reiškinių puokštę.
„Daug kur smarkiai snigs, o pietiniuose ir rytiniuose rajonuose šlapdriba drėbs, šlapiu sniegu pavojingai medžius ir paviršius prislėgs. Ant šalto žemės paviršiaus lijundra formuosis, didesnė bus riboje tarp sniego ir šlapdribos“, – praneša sinoptikė.
Trečiadienio dieną ir ketvirtadienio naktį pavojingiausi orai bus pietinėje ir rytinėje Lietuvos dalyje, o lijundra pasieks Kauno, Ukmergės ir dalį Utenos savivaldybių.
„Kitur sniege matomumas bus blogas, o keliuose bus pavojingai prispaustas sniegas ar šlapias sniegas. Trečiadienio rytą ir dieną, taip pat ketvirtadienio naktį būkite atsargūs ir dėmesingi“, – perspėja E. Latvėnaitė.
Ketvirtadienio dieną vis dar kris krituliai, tik jau silpniau. Penktadienį ir savaitgalį kritulių bus nedaug, daugiausia vakarinėje Lietuvos pusėje, bet stiprės pietų pietvakarių vėjai.
Naktimis vėl spustels didesnis šaltukas, dienomis irgi menkai tesušils.
„Kitos savaitės pradžioje vėl šiek tiek darganų sulauksime, vėjai aprims, naktinis šaltukas atlėgs, bet su atodrėkiu ir rūkai dažnai nusidrieks“, – praneša E. Latvėnaitė.
Orų prognozė savaitei
Trečiadienį, lapkričio 26 d., rytą ir dieną bus gausūs krituliai, daugiausia sniegas plėsis tolyn per Lietuvą, matomumas bus blogas, kai kur pažeme silpnai pustys.
Dieną pietiniuose, pietrytiniuose rajonuose maišysis šlapdriba su lietumi, dulksna ir lijundra. Kris šlapio sniego apdraba, daugiausia pietiniuose ir rytiniuose rajonuose. Be ženklesnių kritulių turėtų būti vakariniame, šiaurės vakariniame pakraštyje.
Vėjas šiaurės, šiaurės rytų naktį 6–11 m/s, dieną 7–12 m/s, pajūryje gūsiai 15 m/s. Naktį -1–5°C, šalčiausia šiaurės vakariniuose, šiauriniuose rajonuose, pietiniame, pietrytiniame pakraštyje ir pajūryje apie 0°C, dieną -1–1°C.
Ketvirtadienio, lapkričio 27-osios, naktį ir dienos pradžioje vyraus vis dar gausūs krituliai, daugiausia sniegas, kai kur pustys. Pietrytiniuose, rytiniuose rajonuose vyraus šlapdriba, šlapio sniego apdraba, lijundra paryčiais pasieks ir Vidurio Lietuvą. Pietiniuose ir rytiniuose rajonuose vyraus lietus, įdienojus – nedideli įvairūs krituliai, pavakare jau silpnai snyguriuos, rūkai nusidrieks.
Vėjas naktį šiaurės 7–12 m/s, rytą šiaurės vakarų, dieną suks į vakarus, pietvakarius 6–11 m/s, pajūryje 8–13 m/s. Naktį -1–4°C, pajūryje ir pietiniuose, pietrytiniuose rajonuose 0–2°C, dieną -1–1°C, pajūryje 3°C.
Penktadienį, lapkričio 28-osios, naktį šiek tiek palis vakariniuose rajonuose, daug kur nusidrieks rūkas, bus plikledis, šarma. Dieną jau be kritulių.
Vėjas pietų naktį 5-10 m/s, dieną 7-12 m/s, pajūryje gūsiai 15 m/s. Naktį -2–7°C, vakaruose, šiaurės vakaruose 0–2°C, pajūryje 3–5°C, dieną -–0°C, vakariniuose, šiaurės vakariniuose rajonuose 1–3°C, pajūryje apie 5°C.
Šeštadienį, lapkričio 29 d., be kritulių, naktį ir rytą rūkas, galima lijundra. Vėjas pietų 7–12 m/s, naktį gūsiai 15 m/s. Naktį -8 – -3°C, pajūryje apie 0°C, dieną -1–2°C.
Sekmadienį, lapkričio 30 d., nedideli krituliai vakariniuose, šiaurės vakariniuose rajonuose. Daug kur plikledis. Vėjas pietų, pietvakarių naktį 7–12 m/s, dieną 4–8 m/s. Naktį -6 – -1°C, dieną 1–3°C.
Pirmadienį, gruodžio 1 d., be ženklesnių kritulių, tiršti rūkai tvyros, ne tik naktį, bet ir dieną, plikledis. Vėjas pietų, pietryčių 3-7 m/s. Naktį -6 – 1°C,dieną -1–1°C.
Antradienį, gruodžio 2 d., be ženklesnių kritulių, tiršti rūkai tvyros, ne tik naktį, bet ir dieną. Vėjas pietų 3–7 m/s. Naktį -3–0°C, dieną 1–3°C.
Trečiadienį, gruodžio 3 d., be kritulių, naktį vietomis rūkai tvyros. Vėjas pietų naktį 5–10 m/s, dieną 8–13 m/s. Naktį -3–0°C, dieną 2–4°C.
