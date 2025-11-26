Orų pasiutpolkė: sinoptikai įvardijo pavojingiausias valandas dėl stichijos, perspėjami ir vairuotojai

Kaip praneša meteo.lt sinoptikai, šiandien 8–12 val. laikotarpiu pietiniuose Lietuvos rajonuose smarkiai snigs, formuosis šlapio sniego apdraba.
Antroje dienos pusėje ir naktį į lapkričio 27-ą, žiemos reiškinių kompleksas išplis į daugelį šalies rajonų.
„Grinda“ siunčia žinią vilniečiams
Vilniaus miesto tvarkymo įmonė „Grinda“ trečiadienio rytą vilniečiams pasiuntė žinią ir informavo, kas yra vykdoma.
„GATVĖS VILNIUJE: visi pagrindiniai keliai nubarstyti, tačiau kelio danga šlapia. Vairuodami išlikite atsargūs.
UPD: Šiuo metu sninga visame mieste, didžiausias snygis fiksuojamas Fabijoniškėse.
Gatvių dangos temperatūra svyruoja nuo -0,8 iki 0,5 laipsnių. Eismo sąlygos kol kas geros, nukritęs sniegas tirpsta“, – rašoma pranešime.
Kaip vakar pranešta, eismo sąlygos rytinio piko metu bus sudėtingos. Vilniečiai raginami įsivertinti kelionių būtinybę, pagal galimybes koreguoti jų laiką, o galinčius dirbti nuotoliu – dirbti iš namų.
Plačiau – naujausioje meteo.lt sinoptikų prognozėje
Trečiadienio dieną krituliai, daugiausia smarkus sniegas. Daug kur šlapio sniego apdraba, vietomis lijundra. Vėjas šiaurės rytų, šiaurės, 8–13 m/s. Temperatūra nuo 3 laipsnių šalčio iki 2 šilumos.
Ketvirtadienį daugelyje rajonų krituliai, naktį vietomis smarkūs (vyraus sniegas, šlapdriba). Naktį daug kur formuosis šlapio sniego apdraba. Kai kur plikledis, lijundra. Vėjas naktį šiaurės rytų, šiaurės, 6–11 m/s, pajūryje iki 14 m/s, dieną besikeičiančios krypties, 5–10 m/s. Temperatūra naktį nuo 4 laipsnių šalčio iki 1 šilumos, dieną nuo 1 laipsnio šalčio iki 4 šilumos.
Penktadienio naktį kai kur silpni krituliai. Plikledis. Vėjas naktį vakarų, pietvakarių, dieną pietvakarių, pietų, 7–12 m/s, pajūryje gūsiai 15 m/s. Temperatūra naktį 1–6 laipsniai šalčio, pajūryje 0–3 laipsniai šilumos, dieną nuo 1 laipsnio šalčio iki 4 šilumos.
Hidrologinė situacija
Lapkričio 25 d. šalyje stebimas vandens lygio svyravimas, daugiausia kritimas, vietomis iki 71 cm per parą.
Numatomas tolesnis vandens lygio svyravimas, daugiausia kritimas.
Nuo lapkričio 27 d. šalies upėse, daugiausia Vidurio Lietuvoje ir šiaurinėje dalyje, pamažu formuosis pirminės ledo formos – priekrantės ledas, sniegainė, ižas. Plona ledo danga apsitrauks ir nedideli, seklūs ežerai (iki 3 m gylio). Lipti ant tokio ledo ypač pavojinga!
Ežeruose ledo storis laikomas tvirtu ir jau gali išlaikyti žmogų, kai yra ≥7 cm. Grupei žmonių išlaikyti ledo storis turi būti ne plonesnis kaip 12 cm. Upėse ledo danga niekada nebūna saugi!
Vandens temperatūra upėse – 1–8, ežeruose – 3–7, Kuršių mariose – 1–2, Baltijos jūroje – 4–5 laipsniai šilumos.
