Automobilį grąžinti pardavėjui galite per 14 dienų: štai kada galioja ši taisyklė

Naudotų automobilių pardavėjai skaičiuoja, kad šiuo metu maždaug kas dešimtas naudotas automobilis Lietuvoje parduodamas internetu – visą pirkimo procesą pirkėjai atlieka nuotoliniu būdu, neišeidami iš namų, rašoma pranešime žiniasklaidai.

Tokią tendenciją fiksuoja naudotų automobilių prekybos bendrovė „Longo LT“. Panašias permainas rodo ir tarptautinės prognozės – pagal „Expert Market Research“ ataskaitą, iki 2025 metų galo net 10 proc. visų naudotų automobilių sandorių Europoje bus vykdomi internetu.

Tai rodo spartų e. komercijos įsitvirtinimą ir augantį pasitikėjimą skaitmeniniu pirkimu net ir tokiuose sprendimuose, kaip automobilio įsigijimas.

„Internetinio pirkimo bumas prasidėjo pandemijos laikotarpiu, kai buvo ribojamas fizinis judėjimas – tuomet ši dalis buvo dar didesnė.

Šiandien pastebime, kad dalis klientų vis tiek renkasi gyvą apžiūrą, jei tik turi galimybę, bet labai dažnai automobilis rezervuojamas dar jo nemačius – apžiūrimas tik tuomet, kai jau atkeliauja į pasirinktą padalinį“, – komentuoja bendrovės vadovas Paulius Valiukėnas.

Anot jo, dalis klientų vis dar renkasi tradicinį kelią, tačiau internetinių pirkėjų skaičius išlieka stabilus.

Nuotoliu perka žinantys, ko nori

Skaitmeninį naudoto automobilio įsigijimo kelią dažniausiai pasirenka klientai, kurie jau yra įpratę pirkti internetu, vertina laiką, patogumą ir pasitiki skaitmeninėmis platformomis.

„Pastebime, kad pirkimą internetu dažniau renkasi gyventojai iš mažesnių miestų, kur nėra mūsų fizinių filialų.

Ši galimybė jiems suteikia platesnį pasirinkimą – jie gali įsigyti automobilį iš bet kurio mūsų padalinio, nesvarbu, kur jis yra – Vilniuje, Kaune ar Rygoje“, – teigia P. Valiukėnas.

Viskas vienoje vietoje

Didžiausias internetinio pirkimo privalumas, pasak eksperto, yra skaidrumas ir informacijos prieinamumas.

Platformoje pateikiamos detalios nuotraukos, automobilio aprašymai, patikros ataskaitos bei finansavimo pasiūlymai – visa tai leidžia klientui priimti sprendimą neišvykus iš namų.

„Kiekvienas automobilis turi 150 punktų techninės ir vizualinės būklės patikrą, detalią serviso istoriją, patvirtintą ridą ir suteikiamą garantiją.

Be to, klientas gali susisiekti su mūsų konsultantais ir gauti papildomų nuotraukų ar informacijos. Tokia prieiga prie duomenų stipriai padidina skaidrumą ir pasitikėjimą“, – aiškina P. Valiukėnas.

Anot jo, internetinis pirkimas taip pat leidžia išvengti papildomų kelionių – įsigytas automobilis gali būti pristatytas tiesiai į pirkėjo pasirinktą vietą.

Grąžinimo galimybė suteikia ramybę

Nors apie tai dar žino ne visi pirkėjai, įsigyjant automobilį internetu taikoma 14 dienų grąžinimo teisė, kaip numato vartotojų teisių apsaugos įstatymas. Ši apsauga suteikia papildomą saugumo jausmą.

„Tai labai naudinga – pirkėjas žino, kad, įsigydamas nuotoliniu būdu, yra apsaugotas nuo galimų nesąžiningų pardavėjų.

Mūsų atveju nė vienas klientas dar nėra pasinaudojęs šia teise – tai parodo, kokios kokybės automobilius siūlome. Be to, suteikiama garantija taip pat mažina rizikas ir stiprina pasitikėjimą“, – sako bendrovės vadovas.

Skirtingi pirkėjų tipai

Gyvai į saloną atvykstantys klientai dažniausiai nori išbandyti automobilį, pasikalbėti su konsultantu, gauti rekomendacijų. Tuo metu internetiniai pirkėjai – labiau savarankiški, dažnai jau apsisprendę dėl modelio, komplektacijos ir kainos.

„Internetinis pirkėjas ieško greičio, tikslumo ir aiškaus proceso. Jam svarbu, kad visa informacija būtų prieinama be papildomų skambučių – greitai ir sklandžiai. Mūsų tikslas – užtikrinti, kad ir vienas, ir kitas kelias būtų vienodai paprasti, aiškūs ir saugūs“, – pabrėžia P. Valiukėnas.

Iššūkis – pasitikėjimas

Nepaisant augančio susidomėjimo, naudotų automobilių pirkimas internetu vis dar kelia klausimų daliai pirkėjų.

Didžiausias iššūkis – įveikti nepasitikėjimą, kad brangus pirkinys įsigytas nuotoliniu būdu bus toks pat patikimas, kaip gyvai apžiūrėtas.

„Naudotų automobilių rinka istoriškai turi neigiamą šleifą – pirkėjai vis dar bijo būti apgauti. Todėl skaidrumas, kokybiška informacija ir pagalba kiekviename žingsnyje – mūsų prioritetai. Siekiame, kad klientui net nekiltų abejonių dėl patikimumo“, – pažymi jis.

Ateitis – vis drąsesnė

Pasak „Longo LT“ vadovo, net jei šiandien pirkimas internetu sudaro tik dešimtadalį sandorių, artimiausioje ateityje šis skaičius augs. Tą lemia ne tik globalios prognozės, bet ir jau susiformavę pirkimo įpročiai Lietuvoje.

„Turime visą kartą žmonių, kurie drąsiai perka internetu – ne tik drabužius ar elektroniką, bet ir baldus, keliones ar net būstą. Automobilis – kitas žingsnis.

Technologiniai sprendimai, tokie kaip automatizuotas informacijos pateikimas, virtualūs turai ar išmanūs filtrai, šį procesą dar labiau supaprastins“, – reziumuoja P. Valiukėnas.

