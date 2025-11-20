 
TV3 naujienos > Verslas > Transportas

Štai kokius automobilius graibsto lietuviai: siunčiama ir svarbi žinia pirkėjams

2025-11-20 10:38
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-11-20 10:38

Nors pragyvenimo lygis šalyje kyla, o technologinės naujovės skinasi kelią į kasdienį gyvenimą, dauguma lietuvių linkę rinktis ekonomiškus ir laiko patikrintus sprendimus, rašoma pranešime žiniasklaidai.

0

Portalo „Autogidas.lt“ duomenimis, apie du trečdalius mūsų šalyje nuperkamų naudotų automobilių yra varomi dyzeliniais degalais.

Elektromobilių bumo teks palaukti

„Jeigu galėtume nusakyti tipinį lietuvio perkamą automobilį, tai būtų apie dešimties metų amžiaus „Toyota“, „Škoda“ arba „Volkswagen“ vidutinės klasės visureigis arba universalas su dyzeliniu varikliu – patikimas ir ekonomiškas, bet galbūt ne toks tvarus“, – sako portalą „Autogidas.lt“ valdančios UAB „Horizontal Media“ atstovas Tautvydas Stasiulis.

Jo teigimu, jeigu perkamas benzininis automobilis, į jį dažniausiai montuojama dujų įranga. Benzininiai didesnio litražo automobiliai dažniausiai importuojami iš JAV.

Elektra varomus automobilius paprastai renkasi naujovėmis besidomintys arba ko nors neįprasta ieškantys pirkėjai.

Tai, kad elektromobilių dalis Lietuvoje išlieka maža, lemia keletas veiksnių: aukšta pradinė kaina, ribotas įkrovimo infrastruktūros tinklas, nerimas dėl baterijos eksploatacijos trukmės, mažesnis naudotų elektromobilių pasirinkimas.

„Elektromobiliai lėtai populiarėja ir dėl labai greito nuvertėjimo. Per pirmus penkerius eksploatacijos metus nuo naujo elektromobilio kainos prarandama didesnė dalis vertės nei nuo vidaus degimo variklius turinčių automobilių“, – priduria T. Stasiulis.

Įvaizdis didina kainą

Ne paslaptis, kad rinkoje sklando nemažai mitų, esą vienose šalyse pagaminti automobiliai patikimi, o iš kitų neretai pasišaipoma – kas negirdėjo juokelių apie prancūziškus automobilius?

T. Stasiulis patvirtina, kad, renkantis automobilį, įvaizdis vaidina ne paskutinį vaidmenį. Antrinėje rinkoje populiarūs patikimi ir lengviau remontuojami automobiliai, kuriems paprasčiau rasti detales. Pagal šiuos kriterijus tarp populiariausių, patikimiausiais laikomų – „Toyota“, „Volkswagen“, „Škoda“, o iš prabangesnių – „BMW“.

„Nepopuliaraus Lietuvoje modelio automobilis būna gerokai pigesnis negu tų pačių metų ir tos pačios klasės patikimo automobilio įvaizdį turintis modelis. Pavyzdžiui, tos pačios klasės ir tų pačių metų „FIAT“ automobilis gali būti net perpus pigesnis už „Toyota“, – kalba T. Stasiulis.

Pirkimas išsimokėtinai populiarėja ir naudotų automobilių rinkoje

Seniai praėjo laikai, kai naudotus automobilius įsigydavome turguose, atsiskaitydami grynaisiais. Ekspertai teigia, kad Lietuvoje populiarėja ir automobilių pirkimas išsimokėtinai. Dažniausiai Lietuvos pirkėjai, įsigydami automobilį išsimokėtinai, pasirenka 7-25 tūkst. eurų vertės vidutinės klasės visureigį ar universalą.

„Perkant automobilį išsimokėtinai, nereikia jo įkeisti bankui, taigi pirkėjas iš karto tampa automobilio savininku. Taip pat tokio automobilio neprivalu drausti KASKO draudimu – sprendimą priima rizikas įvertinęs savininkas“, – sako „Autogidas.lt“ lizingo partnerių „GF banko“ Pardavimų departamento direktorius Skirmantas Ketvirtis.

Pasak „GF banko“ atstovo, pastaruoju metu populiarėja dalinis automobilio finansavimas. Pirkėjai, radę geresnės techninės būklės, bet brangesnį nei planuota automobilį, išsimokėtinai gali padengti tikdalį jo kainos. Tokia galimybė leidžia įsigyti patikimesnį ir kokybiškesnį automobilį bei suteikia daugiau pasirinkimo laisvės.

„Perkant išsimokėtinai, nereikia pradinės įmokos, todėl, atsiradus poreikiui, galima automobilį įsigyti iš karto. Tam galima pasinaudoti ir pirmos įmokos atidėjimu, kai automobilis gaunamas iškart, o mokėti pradedama po 3 mėnesių“, – kalba S. Ketvirtis.

Vis dėlto S. Ketvirtis ragina nepamiršti įsivertinti savo finansinių galimybių. Prie reguliarių įmokų gali prisidėti išlaidos degalams, techninei priežiūrai, draudimui ar remontui.

Todėl, prieš priimant sprendimą dėl pirkimo išsimokėtinai, verta įsitikinti, kad mėnesio įmokos neapsunkins šeimos biudžeto.

Geriau didelė rida, bet išsami serviso istorija

„Įsigyjant dešimties metų amžiaus automobilį, kur kas svarbiau dabartinė būklė, o ne tai, kad kadaise jis buvo laikomas patikimu modeliu“, – tvirtina Autogidas.lt atstovas T. Stasiulis.

Pasak T. Stasiulio, reiktų vengti modelių su tipinėmis konstrukcinėmis „ligomis“, tam tikrais variklių ar pavarų dėžių gedimais. Išsirinkus konkretų automobilį, svarbiausia visapusiškai įvertinti, kaip jis buvo eksploatuojamas ir prižiūrimas.

„Geriau rinktis daugiau kilometrų nuriedėjusį, bet pilną serviso istoriją turintį automobilį, negu tą, kuris iš išorės atrodo idealiai, tačiau turi įtartinai mažą ridą ir yra be istorijos“, – pažymi ekspertas.

