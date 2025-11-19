 
TV3 naujienos > Verslas > Transportas

Dideli eismo pokyčiai Vilniaus rajone: uždaroma judri gatvės atkarpa

2025-11-19 07:26
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: BNS aut.
2025-11-19 07:26

Vilniaus rajone, Zujūnų seniūnijoje nuo trečiadienio uždaroma remontuojama Buivydiškių gatvės atkarpa, eismas vyks apylankomis, pranešė valstybinių kelių valdytoja „Via Lietuva“.

Transportas BNS Foto

0

Eismas bus draudžiamas 400 metrų ruože nuo sankryžos su Gegužės Pirmosios gatve iki Zujūnų gatvės ir kreipiamas apylankomis – iš Dvaro gatvės patekti į Buivydiškių gatvę bus galima per Sodų, Ramunių, Buivydiškių, Žaliąją ir Zujūnų gatves. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

Anot pranešimo, planuojama, kad eismo pokyčiai galios iki gruodžio 15 dienos, tačiau esant palankioms oro sąlygoms ir siekiant kuo greičiau atlikti darbus ribojimai gali būti pratęsiami. 

Rekonstruojamas kelio Buivydiškės–Zujūnai apie 2 km ilgio ruožas, einantis per Buivydiškių ir Zujūnų gyvenvietes. 5,9 mln. eurų (su PVM) vertės darbus atlieka  konkursą laimėjusi įmonė „Gevalda“. 

