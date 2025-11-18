Įvažiavimą į miestų centrą apmokestins dar šiemet? Keičia įstatymą, grės ir baudos

Parlamentas po svarstymo pritarė tą numatančioms Alternatyviųjų degalų įstatymo pataisoms, 96 Seimo nariams balsavus už, vienam prieštaravus ir dar trims susilaikius.
Pakeitimus teikusi Vyriausybė siūlė leisti savivaldybėms nustatyti tokias zonas bei įtvirtinti baudas nesilaikantiems šios tvarkos, tačiau Seimo Aplinkos apsaugos komitetas pasiūlė, kad daugiau nei 80 tūkst. gyventojų turinčiuose miestuose šios zonos būtų nustatytos privalomai.
Reikalavimas įsigalios nuo šių metų gruodžio 15 dienos
Parlamentas po svarstymo pritarė tokiam komiteto siūlymui. Jei Seimas tokias pataisas priims, reikalavimas įsigalios nuo šių metų gruodžio 15 dienos.
Tai reikš, kad mažos taršos zonos privalės atsirasti Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose ir Panevėžyje, o kituose miestuose jos galės būti įvestos pasirinktinai.
Tuo metu Vyriausybė siūlė, kad visos savivaldybės turėtų teisę, bet ne pareigą nustatyti mažos taršos zonas ir numatyti jų naudojimo tvarką.
Pataisomis taip pat siūloma, kad savivaldybės tarybos galėtų nustatyti rinkliavas už taršių transporto priemonių įvažiavimą į šias zonas, jei toks modelis būtų pasirinktas.
Be to, vairuotojams grėstų baudos už pažeidimus, pavyzdžiui, draudimo įvažiuoti į zoną nepaisymą: už pirmą pažeidimą – nuo 40 iki 80 eurų, už pakartotinį – nuo 80 iki 200 eurų.
