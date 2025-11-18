 
Kalendorius
Lapkričio 18 d., antradienis
Vilnius +3°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas
Komentuoti
15
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Verslas > Transportas

Įvažiavimą į miestų centrą apmokestins dar šiemet? Keičia įstatymą, grės ir baudos

2025-11-18 13:15 / šaltinis: BNS / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: BNS aut.
2025-11-18 13:15

Seimas linkęs nuo gruodžio vidurio įvesti reikalavimą penkiems didžiausiems Lietuvos miestams privalomai nustatyti mažos taršos zonas.

Seimas linkęs nuo gruodžio vidurio įvesti reikalavimą penkiems didžiausiems Lietuvos miestams privalomai nustatyti mažos taršos zonas.

REKLAMA
15

Parlamentas po svarstymo pritarė tą numatančioms Alternatyviųjų degalų įstatymo pataisoms, 96 Seimo nariams balsavus už, vienam prieštaravus ir dar trims susilaikius.

Pakeitimus teikusi Vyriausybė siūlė leisti savivaldybėms nustatyti tokias zonas bei įtvirtinti baudas nesilaikantiems šios tvarkos, tačiau Seimo Aplinkos apsaugos komitetas pasiūlė, kad daugiau nei 80 tūkst. gyventojų turinčiuose miestuose šios zonos būtų nustatytos privalomai.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Reikalavimas įsigalios nuo šių metų gruodžio 15 dienos

Parlamentas po svarstymo pritarė tokiam komiteto siūlymui. Jei Seimas tokias pataisas priims, reikalavimas įsigalios nuo šių metų gruodžio 15 dienos.

REKLAMA
REKLAMA

Tai reikš, kad mažos taršos zonos privalės atsirasti Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose ir Panevėžyje, o kituose miestuose jos galės būti įvestos pasirinktinai.

REKLAMA

Tuo metu Vyriausybė siūlė, kad visos savivaldybės turėtų teisę, bet ne pareigą nustatyti mažos taršos zonas ir numatyti jų naudojimo tvarką.

Pataisomis taip pat siūloma, kad savivaldybės tarybos galėtų nustatyti rinkliavas už taršių transporto priemonių įvažiavimą į šias zonas, jei toks modelis būtų pasirinktas.

Be to, vairuotojams grėstų baudos už pažeidimus, pavyzdžiui, draudimo įvažiuoti į zoną nepaisymą: už pirmą pažeidimą – nuo 40 iki 80 eurų, už pakartotinį – nuo 80 iki 200 eurų.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Transportas BNS Foto
Tyrimas atskleidė, kada lietuviai pritaria degalų akcizo didinimui (1)
Miško traukinys (nuotr. pranešimo spaudai)
„LTG Link“ atnaujino traukinių tvarkaraščius
Transportas (nuotr. Elta)
Pasiruoškite – keliuose išdygs nauji prietaisai: baus ne tik už greitį? (105)
Asociatyvi (Teodoras Biliūnas/BNS)
„Via Lietuva“: laikini darbai automagistralėje A1 baigti (2)

indeliai.lt

REKLAMA
O ką čia komentuoti
O ką čia komentuoti
2025-11-18 13:22
Kai į Seimą sulenda visokie pridurkai, tai protingų sprendimų tikėtis nereikia. Greitai privaloma tvarka visi miestiečiai turės arkliais jodinėti. Durniai niekada nesupras, kad žmogus išrado automobilį ne tam, kad dviračiu važiuotų, arkliu jotų ar pėsčias eitų.
Atsakyti
Oi oi
Oi oi
2025-11-18 13:29
Po.uj ta tarša. Kabinam makonus jei reikia mokesčiams ir pinigų biudžetui du.kinti pro visus galus mus visus. Tuo tarpu kito pasaulio krašte babajai pila šiukšles į upę ir vandenynus ir po.uj jiems tarša. Jie užsideda dujokaukes ir važiuoja į darbą.
..
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (15)
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų