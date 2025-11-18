„Laidotuvės“ – Lietuvos vežėjams tikras košmaras, o Lenkija pasinaudojo chaosu

Apie tai, „Žinių radijas“ laidoje, diskutuoja „Linavos“ prezidentas Erlandas Mikėnas.
Lenkija atidarė du pasienio punktus su Baltarusija. Ką tai reiškia ir ką tai keičia?
E. Mikėnas: Tai reiškia, kad visi kroviniai, kurie važiuodavo į Lietuvos terminalus, o iš Lietuvos terminalų mažos įmonės, šeimų verslai veždavo į Baltarusijos terminalus. Šiuo metu, esant tokiai situacijai, visus krovinius perima Lenkija.
Lenkija, pasitaikius progai, atidaro du postus. Mano asmeninė nuomone, tai visiškai dėl ekonominių priežasčių, tam kad kroviniai nevažiuotų į Lietuvą, nes dabar jie negali, ir pasinaudodami proga išsikrauna, kroviniai nusėda Lenkijos teritorijoje.
Tai dėl ekonominių priežasčių Lenkija kažkurį laiką su mumis solidarizavosi, bet sakote, kad jau gana iš jų pusės?
E. Mikėnas: Matote, kaimynai solidarizavosi, bet yra ribos. Jie palaukė, pamatė, kad mes nesitvarkome, kad mūsų reikalai nejuda į priekį, ir jie paprasčiausiai žiūri savo interesų.
Kokia šiai dienai yra situacija Baltarusijoje su ten strigusiais mūsų vilkikais? Ar kažkas ten keičiasi?
E. Mikėnas: Situacija lieka ta pati. Įsivaizduokite, yra transporto įmonių, kur iš 10 vilkikų 9 yra uždaryti. Vežėjams skauda, vežėjai pergyvena ir vežėjai nežino, kas bus su jų ateitimi. Todėl, kaip žinote, ir savaitgalį buvo ta akcija, kaip jie vadina, laidotuvės.
„Linava“ nebuvo organizatorius, tačiau mes palaikome vežėjus, kadangi visą gyvenimą kūrus verslą, o dabar taip netikėtai uždarius sienas ir likus Baltarusijos teritorijoje, patiriami didžiuliai nuostoliai, ir, kaip minėjau, tų transporto įmonių ateitis yra neaiški.
Kur šiai dienai vežėjų patiriami didžiausi nuostoliai? Kas daugiausia ten kainuoja?
E. Mikėnas: Visos išlaidos susideda iš daug niuansų. Pirmiausia, už kiekvieną transporto priemonę mokama po 120 eurų. Mes, vežėjai, prarandame klientus, Klientai negali laukti tiek laiko, kadangi siena uždaryta, todėl, kaip minėjau, persikelia į Lenkiją – mes prarandame vairuotojus.
Vairuotojai taip pat negali būti be pajamų, todėl išeina dirbti į kitas valstybes, o svarbiausia tai yra klientai ir pajamos. Juk jau kurį laiką transporto įmonės negauna pajamų, o transportas stovi. Tai viskas susideda į vieną krūvą. Negana to, tie vairuotojai, kurie dirba Vakarų Europoje, negali laisvai judėti per sienas.
Įvažiuojančius į darbą mes įleidžiame, o grįžtančius pailsėti į Baltarusijos teritoriją mes neišleidžiame. Todėl vairuotojai turi važiuoti per Kaliningrado sritį, per Latviją, per Rusijos teritoriją tam, kad sugrįžtų pailsėti. Visi susierzinę, visi pikti, ir tokia situacija negali tęstis.
Galbūt vairuotojai tiesiog, kuo toliau, tuo mažiau ir menkiau norės dirbti būtent su Lietuvos įmonėmis?
E. Mikėnas: Taip, todėl, kad problematiškas grįžimas poilsiui, vairuotojams yra sudėtinga iš tikrųjų. Vietoj to, kad jie ilsėtųsi, tai jie važiuoja, Kaliningrado sritį pereina pėsčiomis, paskui sėda į traukinius tam, kad papultų į Baltarusijos teritoriją poilsiui – tokia situacija yra nenormali.
Kaip įmonių vadovai reaguoja į Vyriausybės argumentą, kad jie turėjo pakankamai laiko pasiruošti sienos uždarymui ir rizikoms bendradarbiaujant su ta Europos dalimi?
E. Mikėnas: Mums reikia džiaugtis, kad tos transporto įmonės neišardo transporto grandinių. Jeigu jos nevežtų, tai nutrūktų transporto grandinė ir perimtų kitos valstybės. Tą, ką aš minėjau, ką dabar daro Lenkija.
Supraskime teisingai, tie kroviniai eina iš Vakarų Europos į Azijos šalis, atvažiuoja į mūsų terminalus, iš terminalų važiuoja į Baltarusijos terminalus, o ten jau perima Vidurinės Azijos transporto įmonės. Kaip ir minėjau, jeigu nebūtų vežami tie kroviniai, tai nutrūktų grandinė. Todėl mes turime džiaugtis ir mylėti tas transporto įmones, kurios rizikuoja dirbdamos su tokia šalimi, bet jos veža krovinius, ir tai yra nauda valstybei.
Šiuo metu nuostolius patiria ne tik transporto įmonės, bet patiria ir Lietuvos terminalai. Juk mes tiek metų darėme, kad Lietuva būtų tranzito šalis. Mums tai pavyko padaryti, verslininkai investavo į terminalus, pristatėme Lietuvoje terminalų, ir visi sėkmingai dirbome, o šiai dienai terminalai tušti arba paprasčiausiai prekės nejuda, nes nėra kaip įvažiuoti, pervežti krovinių į Baltarusijos terminalus.
Tai lenkai čia tiesiog mato nišą ir užsidirba pinigų. Taip sakote?
E. Mikėnas: Taip. Lenkijos premjeras tą ir pasakė, kad tai yra ekonomiškai naudinga – tai vienas dalykas. Antras dalykas, Lenkija jau ne pirmą kartą taip daro – prisiminkime sprendimą dėl akcizų kurui. Buvo kalba, kad kels Lietuva ir Lenkija, tačiau Lietuva pakėlė, lenkai nepakėlė, ir visi išvažiavome pilti kuro į Lenkiją.
Kokie planai šią savaitę arba artimiausiu metu? Ką planuojate daryti?
E. Mikėnas: Kongrese, mūsų aukščiausiame valdymo organe, sudaryta darbo grupė iš dešimties įmonių, o mes jau rinkomės penktadienį, šiandien išeis pranešimas spaudai.
Jeigu reikalai nejudės, mes neatmetame galimybės ir kitiems sankcionuotiems veiksmams atkreipti Vyriausybės dėmesį, nes kiekvieną dieną transporto įmonės, kurios palikusios turtą Baltarusijos teritorijoje, artėja prie visiško žlugimo.
Ką turite omeny veiksmais? Kokiais veiksmais – protestais?
E. Mikėnas: Taip, tai nuspręs darbo grupė, kuri yra sudaryta, kaip minėjau, iš dešimties transporto įmonių.
Visos laidos klausykite čia:
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!