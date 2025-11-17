Šiandien Lietuvoje – ypatingai jautri diena: apie ją žino ne visi

Neišnešioti naujagimiai yra tie, kurie gimsta nuo 22 iki 37 savaitės. Pasaulyje tai – vienas iš 10 naujagimių.
Lapkričio 17-oji – Pasaulinė neišnešiotų naujagimių diena
Nuo 2011 metų lapkričio 17-ąją minima Pasaulinė neišnešiotų naujagimių diena. Neišnešioti naujagimiai – tai kūdikiai, gimstantys nuo 22 iki 37 savaičių amžiaus.
Kuo mažesnio svorio gimsta naujagimis, tuo didesnės jam reikia pagalbos. Kai kurie iš jų nemoka savarankiškai žįsti ir net kvėpuoti, o kūnas nepalaiko tinkamos temperatūros.
Pasaulyje vienas iš 10 kūdikių gimsta per anksti. Tokių naujagimių pasaulyje per metus gimsta apie 13 milijonų, o daugiau kaip milijonas jų neišgyvena. Lietuvoje apytikriai 6 iš 1000 gimstančių kūdikių yra neišnešioti.
Pasaulinę neišnešiotų naujagimių dieną siekiama atkreipti visuomenės dėmesį į neišnešiotų kūdikių daugėjimo problemą. Visuomenė skatinama prisidėti prie pagalbos neišnešiotukams – dovanoti megztas vilnones kojinytes, apklotėlius.
2009 m. lapkričio 17 d. pasaulyje buvo paminėta pirmoji „Pasaulinė neišnešioto naujagimio sąmoningumo diena“, o 2013 m. šią dieną minėjo jau 60 pasaulio šalių, taip skleisdamos žinią apie anksčiau laiko gimusį naujagimį, priešlaikinio gimdymo priežastis, problemas ir pavojus.
2011 m. lapkričio 17 d. neišnešiotų naujagimių organizacija „March of dimes“ pirmoji pasaulyje purpurine spalva (organizacijos spalva) apšvietė dangoraižį Empire State Building, esantį Niujorke. Apšviesdami pastatą, jie norėjo parodyti savo rūpestį dėl didėjančio priešlaikinio gimdymo skaičiaus.
Juk beveik pusė milijono naujagimių gimsta per anksti JAV. 2012 m. prie idėjos garsius pastatus apšviesti purpurine spalva prisijungė daugybė pasaulio šalių, tarp jų ir Lietuva.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!