Šiandien Viktorijos Siegel gyvenime – ypatinga diena

V. Siegel vardas pirmą kartą žiniasklaidoje nuskambėjo 2016-ųjų vasarą, kai verslininkas Danielius Bunkus ją viešai pristatė kaip savo širdies draugę. Tuo metu Viktorijai buvo vos 21-eri.
Po kiek ilgiau nei pusmetį trukusios draugystės nuskambėjo žinia apie Viktorijos ir Danieliaus sužadėtuves, dar po kelių mėnesių pora pranešė gyvenantys kūdikio laukimu. 2018-ųjų vasarį jiems gimė dukra Nicole.
Lydėję skandalai ir nelaimingos meilės
Tačiau meilės pasaka po kelerių metų baigėsi – 2020-aisiais sužadėtiniai pasuko skirtingais keliais. Istorija tapo skandalinga dėl meilės trikampio, į kurį įsipainiojo buvęs artimiausias D. Bunkaus draugas, judviejų dukros krikšto tėtis Laurynas Suodaitis.
Iš pradžių Viktorija ir Laurynas susilaikė nuo kalbų apie savo romaną, tačiau netrukus ėmė kartu rodytis viešumoje, socialiniuose tinkluose pasipylė judviejų nuotraukos.
Juodu tapo pora ne tik santykiuose, bet ir versle – pora sėkmingai vystė elektroninę parduotuvę „Shop by Siegel“, orientuotą į grožio produktus. Dar tais pačiais metais jie susižadėjo, 2021-ųjų vasarą iškėlė vestuvių puotą, o kitais metais susilaukė sūnaus Lauryno.
Tačiau ir ši meilės istorija nesulaukė laimingos pabaigos – 2023-ųjų balandį pasklido žinia apie konfliktą Viktorijos ir Lauryno namuose, kuris padėjo tašką judviejų santykiuose.
Nuolatinis buvimas žiniasklaidos dėmesio centre, verslo sėkmė bei auganti įtaka padėjo V. Siegel tapti viena populiariausių nuomonės formuotojų Lietuvoje.
Šiandien ji ir toliau sėkmingai vysto elektroninę parduotuvę, reklamuoja įvairius produktus bei dalijasi savo gyvenimu su tūkstančiais sekėjų socialiniuose tinkluose.
