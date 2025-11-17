 
TV3 naujienos > Žmonės

Šiandien Viktorijos Siegel gyvenime – ypatinga diena

2025-11-17 07:30
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-11-17 07:30

Šiandien nuomonės formuotoja ir verslininkė Viktorija Siegel mini ypatingą progą – savo gimtadienį. Jai sukanka 31-eri. Viktorija visuomenės akį traukia jau seniai – jos gyvenimo įvykiai neretai pasirodo žiniasklaidoje, socialinėse medijose.

Viktorija Siegel (nuotr. Instagram ir nuotr. BNS)
Šiandien nuomonės formuotoja ir verslininkė Viktorija Siegel mini ypatingą progą – savo gimtadienį. Jai sukanka 31-eri. Viktorija visuomenės akį traukia jau seniai – jos gyvenimo įvykiai neretai pasirodo žiniasklaidoje, socialinėse medijose.

V. Siegel vardas pirmą kartą žiniasklaidoje nuskambėjo 2016-ųjų vasarą, kai verslininkas Danielius Bunkus ją viešai pristatė kaip savo širdies draugę. Tuo metu Viktorijai buvo vos 21-eri. 

Viktorija Siegel su vaikais
(5 nuotr.)
(5 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Viktorija Siegel su vaikais

Po kiek ilgiau nei pusmetį trukusios draugystės nuskambėjo žinia apie Viktorijos ir Danieliaus sužadėtuves, dar po kelių mėnesių pora pranešė gyvenantys kūdikio laukimu. 2018-ųjų vasarį jiems gimė dukra Nicole. 

Lydėję skandalai ir nelaimingos meilės

Tačiau meilės pasaka po kelerių metų baigėsi – 2020-aisiais sužadėtiniai pasuko skirtingais keliais. Istorija tapo skandalinga dėl meilės trikampio, į kurį įsipainiojo buvęs artimiausias D. Bunkaus draugas, judviejų dukros krikšto tėtis Laurynas Suodaitis

Iš pradžių Viktorija ir Laurynas susilaikė nuo kalbų apie savo romaną, tačiau netrukus ėmė kartu rodytis viešumoje, socialiniuose tinkluose pasipylė judviejų nuotraukos. 

Juodu tapo pora ne tik santykiuose, bet ir versle – pora sėkmingai vystė elektroninę parduotuvę „Shop by Siegel“, orientuotą į grožio produktus. Dar tais pačiais metais jie susižadėjo, 2021-ųjų vasarą iškėlė vestuvių puotą, o kitais metais susilaukė sūnaus Lauryno. 

Tačiau ir ši meilės istorija nesulaukė laimingos pabaigos – 2023-ųjų balandį pasklido žinia apie konfliktą Viktorijos ir Lauryno namuose, kuris padėjo tašką judviejų santykiuose. 

Nuolatinis buvimas žiniasklaidos dėmesio centre, verslo sėkmė bei auganti įtaka padėjo V. Siegel tapti viena populiariausių nuomonės formuotojų Lietuvoje.

Šiandien ji ir toliau sėkmingai vysto elektroninę parduotuvę, reklamuoja įvairius produktus bei dalijasi savo gyvenimu su tūkstančiais sekėjų socialiniuose tinkluose. 

