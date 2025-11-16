Pamačiusi savo automobilį Rasa Stasionienė apstulbo: skubiai įspėja visus nedaryti 1 dalyko

Apie šią situaciją ji sutiko papasakoti naujienų portalui tv3.lt.
Įvyko vagystė
Rasa su vaikais Italijoje lankosi dažnai, nes sūnus ten siekia karjeros aukštumų. Šeima ten yra atsivežusi ir savo asmeninį automobilį.
„Kadangi leidžiame itin daug laiko Italijoje dėl sūnaus Nojaus Stasionio pofesionalaus kartingų sporto, turime atsivežę ten savo automobilį. Kaštų taupymo tikslais, kad nereikėtų kaskart nomuotis automobilio bei dėl patogumo. Kad kaskart nereikėtų skraidintis pofesionalios aprangos, šalmų ir kitų paprastų dalykų, kaip drabužiai. Automobilį paliekame oro uosto stovėjimo aikštelėje“, – sakė ji.
Sugrįžusi prie automobilio šįkart moteris liko apstulbusi: jo stiklai buvo išdaužti, o iš salono paimti vaikams itin brangūs daiktai.
„Šį kartą atskridę radome labai nemalonia staigmeną. Išdaužti automobilio stiklai ir pavogti vaikų lenktynininiai šalmai. Vieno sūnaus šalmo krepšys atsegtas ir išimtas šalmas, kito – tiesiog su visu krepšiu išimtas. Labai keista vagystė, nes automobilyje buvo ir daugiau daiktų, tačiau paimti tik šalmai. Tai galima daryti prielaidą, kad vagys buvo sutrukdyti, arba paėmė konkrečiai ko ieškojo –šalmų. Kuo tikėti labai nesinorėtų“, – kalbėjo Rasa.
Brangūs ir reti daiktai
Pasak jos, pavogtų daiktų vertė yra didelė, nes jie – reti. Be to, vaikams jie turi ir simbolinę reikšmę.
„Šalmai be to, kad yra nepigūs, tačiau brangiausia dalis yra pats jų dizainas ir dažymas. Dažo šalmus ukrainietis, gyvenantis Italijoje. Pas šį meistrą yra ilgos eilės. Dažymas yra lyg meno dirbinys, vaikai patys galvoja spalvas, dizainus, uždeda Lietuvos veliavą, savo vardą, pavardę. Tai yra daiktas, turintis ryšį su sportininku. Emociškai vertingesnes bene už pačius trofėjus. Nojus šiais metais garsino mūsų šalį pasaulinėse, aukščiausio lygio varžybose ir lne kartą lipo ant podiumo su šalmu, kurį iš mūsų pavogė. Ir kaip tik prieš pat svarbias, paskutines sezono varžybas“, – nuogąstavo nuomonės formuotoja.
Į policiją moteris sakė nesikreipusi, siekiant negąsdinti vaikų dar labiau.
„Klausėte ar keipėmės į policiją, tai nesikreipėme. 8-metis sūnus, einantis vyriausiojo brolio pėdomis ir pradedantis savo tarptautinę karjerą, pamatęs automobilį labai išsigando. Stipriai nusiminė dėl savo šalmo, mat jis buvo visai naujas ir labai lauktas. Todėl jau nebenorėjome dar daugiau gąsdinti vaikų su policija. Ir, deja, netikime, kad kažką ji būtų pakeitusi“, – teigė ji.
Po situacijos paviešinimo socialinėje erdvėje Rasa sakė sulaukusi daug žinučių iš kitų žmonių, susidūrusiu su panašiomis situcijomis.
„Pasidalinę kartu su Nojumi šia istorija savo socialiniuose tinkluose, gavome daygybę atsiliepimų tiek iš kartingų Italijos bendruomenės, tiek iš lietuvių sekėjų, kurie susidūrė su analogiškomis vagystėmis net iš saugomų aikštelių“, – pasakojo moteris.
Po šio įvykio R. Stasionienė įspėja visus nedaryti vieno dalyko.
„Tai dar vienas priminimas visiems, kad daiktų negalima palikti automobilyje. Ir dar katą pasidžiaugiau gyvendama saugioje šalyje, nes Lietuvoje neteko nieko panašaus girdėti“, – sakė ji naujienų portalui tv3.lt
